دولت در راستای هدفمندسازی یارانه‌ها، در ماه‌های اخیر پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای پردرآمد را متوقف کرده و تصمیم گرفته سه دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه محروم شوند. منابع آزاد شده از این اقدام اکنون به دهک‌های کم‌درآمد اختصاص یافته تا حمایت مؤثرتری از این خانوارها صورت گیرد. در همین چارچوب، امیرحسین بانکی‌پور فرد، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، روز گذشته جزئیات افزایش یارانه نقدی خانوارهای کم‌درآمد و شرایط دریافت آن را تشریح کرد.

یارانه نقدی چه کسانی افزایش می‌یابد؟

به گفته امیرحسین بانکی‌پور فرد، افزایش یارانه‌ها با هدف حمایت مؤثر از خانواده‌های کم‌درآمد تنها شامل خانوارهای دهک‌های درآمدی پایین می‌شود که شرایط زیر را داشته باشند:

خانوارهای دارای حداقل سه فرزند تحت تکفل.

جزو چهار دهک اول درآمدی باشند.

سرپرست خانوار در دستگاه دولتی شاغل نباشد.

مبلغ یارانه جدید چقدر خواهد بود؟

طبق اعلام رسمی، مبلغ یارانه هر فرزند که پیش‌تر ۴۵ هزار تومان بود، با افزایش ۹۰ هزار تومانی، به ۱۳۵ هزار تومان خواهد رسید. این مبلغ تنها به یارانه فرزندان تعلق می‌گیرد و یارانه والدین تغییری نخواهد کرد.

نحوه ثبت نام و دریافت یارانه جدید

بانکی‌پور فرد خاطرنشان کرد که پس از تأمین اعتبار و طی مراحل قانونی، مبلغ یارانه افزایش یافته به کالابرگ خانوارهای مشمول واریز خواهد شد. وی تأکید کرد که خانواده‌ها باید شرایط ذکر شده را داشته باشند تا بتوانند از این یارانه بهره‌مند شوند.

