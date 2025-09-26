ناسا تاریخ مأموریت سرنشین‌ دار آرتمیس ۲ را اعلام کرد

وبگاه اسپِیس در گزارشی آورده است:

ناسا برنامه خود را برای اعزام فضانوردان به مدار ماه برای نخستین‌بار در این قرن، حداکثر تا آوریل ۲۰۲۶/ اردیبهشت ۱۴۰۵ تأیید کرد؛ اما در صورت موفقیت در همه مراحل آماده‌سازی، این مأموریت ممکن است زودتر انجام شود.

براساس اعلام این سازمان، مأموریت ۱۰ روزه «آرتمیس ۲»، که چهار فضانورد را با فضاپیمای «اوریون» به دور ماه خواهد برد، ممکن است در ۵ فوریه ۲۰۲۶/ ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ پرتاب شود.

لاکیشا هاوکینز (Lakiesha Hawkins)، معاون فعلی اداره توسعه سامانه‌های اکتشافی ناسا، در نشستی خبری تأکید کرد: ناسا قصد دارد پرتاب را در نزدیک‌ترین تاریخ ممکن انجام دهد، اما ایمنی خدمه، محرک اصلی برنامه زمانی نهایی خواهد بود. ایمنی اولویت اصلی ماست و هم‌زمان با آماده‌سازی‌های نهایی، همه ارزیابی‌ها برای اطمینان از انجام ایمن مأموریت ادامه دارد.

به گفته مقامات ناسا پرتاب احتمالی ۵ فوریه، در هنگام شب انجام خواهد شد. این سازمان در ماه‌های فوریه، مارس و آوریل، پنج روز را برای پرتاب در نظر گرفته است که دیرترین تاریخ ممکن، ۲۶ آوریل ۲۰۲۶/ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ خواهد بود.

جزئیات فنی مأموریت

آرتمیس ۲ به‌عنوان نخستین مأموریت سرنشین‌دار برنامه آرتمیس، با موشک سنگین «سامانه پرتاب فضایی» (SLS) به فضا خواهد رفت. رید وایزمن (Reid Wiseman) فرماندهی و ویکتور گلاور (Victor Glover) خلبانی این مأموریت را بر عهده خواهند داشت. کریستینا کخ (Christina Koch) از ناسا و جِرِمی هانسِن (Jeremy Hansen) از سازمان فضایی کانادا نیز به‌عنوان متخصصان مأموریت همراه آنان خواهند بود.

این مأموریت از مسیر «بازگشت آزاد» استفاده خواهد کرد که با بهره‌گیری از گرانش ماه، بازگشت فضاپیما به زمین را بدون نیاز به ورود به مدار ماه یا استفاده از پیشران اضافی تضمین می‌کند.

جف رادیگان (Jeff Radigan)، مدیر ارشد پرواز آرتمیس ۲، توضیح داد: فضانوردان حداقل ۹ هزار و ۲۶۰ کیلومتر از ماه فاصله خواهند گرفت که فراتر از حد مأموریت‌های قبلی است.

پس‌زمینه مأموریت

آرتمیس ۲ پس از مأموریت آزمایشی بدون سرنشین «آرتمیس ۱» انجام می‌شود که در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی صورت گرفت و در آن کپسول اوریون به مدار ماه فرستاده شد و حدود چهار هفته بعد با موفقیت به زمین بازگشت. در ابتدا، انتظار می‌رفت آرتمیس ۲ امسال پرتاب شود، اما سپر حرارتی کپسول اوریون در مأموریت آرتمیس ۱ در هنگام بازگشت به جَو زمین، بیش از حد انتظار دچار سوختگی شد؛ در نتیجه ناسا این مأموریت را به ۲۰۲۶ میلادی موکول کرد.

ریک هِنفلینگ (Rick Henfling)، مدیر ارشد بخش ورود مأموریت، گفت: مطالعات گسترده و آزمایش‌های متعددی انجام شده است. مسیر پرواز آرتمیس ۲ طوری طراحی شده که شرایط دمایی عامل افزایش تولید گاز در مأموریت قبلی، تکرار نشود.

