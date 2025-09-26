مرسدس بنز یک بار با مدل X کلاس تلاش کرد تا وارد بازار وانت‌های لوکس شود، که اساساً یک نیسان ناوارا با نشان و طراحی مرسدس بود. فروش این خودرو کمتر از حد انتظار بود و حدود ۱۶,۷۰۰ دستگاه در سال ۲۰۱۸ در اروپا، استرالیا و آفریقای جنوبی فروخته شد. در سال ۲۰۱۹، این تعداد به تقریباً ۱۵,۳۰۰ دستگاه کاهش یافت. در ماه می ۲۰۲۰، مرسدس تصمیم به توقف تولید X کلاس گرفت و این پروژه تبدیل به درس عبرتی برای خودروسازان و رقبایی مانند بی ام دبلیو شد.

برند کوئربر، معاون ارشد بخش مدیریت برند و محصول بی ام دبلیو، به BMWBlog گفت که این خودروساز هیچ علاقه‌ای به تولید وانت ندارد. کوئربر به این نشریه گفت: «وانت؟ نه. وانت بخشی نیست که ما به آن فکر کنیم». او تأکید کرد که این نوع بدنه با فلسفه برند بی‌ام‌و مطابقت ندارد.

«نه» به وانت، «آری» به سدان

کوئربر خاطرنشان کرد که بی ام دبلیو اصولاً مدل‌هایی را ترجیح می‌دهد که مستقیماً با هویت اصلی آن هماهنگ باشند. او گفت در حالی که ترند خودروهای آفرود جالب است، اما یک وانت کامل فراتر از برند بی ام دبلیو است. مدل‌های خاصی که ذات بی ام دبلیو را به نمایش می‌گذارند، قابل قبول هستند، اما خودرویی با قسمت بار و انتظارات یک وانت، خیر. بی ام دبلیو ممکن است نسخه‌های آفرود از شاسی‌بلندهای موجود را بررسی کند، اما ایجاد خودرویی مانند X-Class در نقشه راه آن نیست.

در عوض، بی ام دبلیو تمرکز خود را بر روی سدان‌ها دوچندان کرده است. در مصاحبه‌ای با GoAuto استرالیا، اولیور هایلمر که مسئول طراحی برای Neue Klasse، خودروهای کامپکت، مینی و بی ام دبلیو M است، سدان را هسته اصلی این برند توصیف کرد. او گفت در حالی که برخی فکر می‌کردند سدان‌ها ممکن است کم‌رنگ شوند، اما آنها پایدار مانده‌اند. بی ام دبلیو قصد دارد تعداد زیادی مدل جدید را در سه سال آینده عرضه کند؛ در حالی که اکثر آنها شاسی‌بلند خواهند بود، سدان الکتریکی جدید i۳ (بر پایه پلتفرم Neue Klasse)، نسخه‌هایی با موتور احتراق داخلی (ICE) از سری ۳ با طراحی Neue Klasse و همچنین سدان‌های M با عملکرد بالا نیز عرضه خواهند شد.

علاقه بی ام دبلیو به سدان‌ها و استیشن‌واگن‌ها

فلسفه طراحی هایلمر بر روی یک تغییر به سمت بیان ظریف‌تر و طراحی آرام‌تر تأکید دارد. عناصر کلیدی امضای بی ام دبلیو مانند جلوپنجره کلیوی و پیچ Hofmeister باقی خواهند ماند، اما نحوه برخورد با آنها (اندازه، مقیاس، نسبت) بسته به مدل تطبیق داده خواهد شد. مانند بی ام دبلیو iX۳ جدید، جلوپنجره‌های بزرگ و تهاجمی در بسیاری از مدل‌های آینده کوچک‌تر خواهند شد. انتظار می‌رود زبان طراحی Neue Klasse تا سال ۲۰۲۷ به ده‌ها مدل اعمال شود.

سدان‌ها تنها بخشی نیستند که بی ام دبلیو از آن حمایت می‌کند. مدل‌های تورینگ آن، پیشگام احیای استیشن‌واگن‌ها هستند. حتی ولوو، که به خاطر استیشن‌واگن‌هایش شناخته شده بود، اخیراً این بخش را رها کرده است. با این حال، بی ام دبلیو تقاضایی بیش از حد انتظار برای M۵ تورینگ را تجربه می‌کند، به حدی که ممکن است مونیخ به زودی تصمیم خود را مبنی بر عدم عرضه M۳ تورینگ تغییر دهد.

