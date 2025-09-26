گوشی هوشمندی که دکمه اختصاصی هوش مصنوعی دارد
آنر طراحی گوشی پرچمدار جدید خود، مجیک 8 پرو را به نمایش گذاشته است. این گوشی قرار است ماه آینده در چین رونمایی شود و یکی از اولین دستگاههایی خواهد بود که با تراشه اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ به دست مشتریان میرسد.
نکته جالب توجه در طراحی آن وجود یک دکمه اختصاصی هوش مصنوعی روی بدنه دستگاه است. آنر مجیک 8 پرو مانند نسل قبل بهعنوان پرچمدار سری مجیک عرضه میشود و احتمالاً ابتدا در چین و سپس در اروپا با قیمتی بیش از 1000 یورو (حدود 1200 دلار) وارد بازار خواهد شد. طراحی کلی دستگاه شباهت زیادی به مجیک 7 پرو دارد، اما قاب پشتی اینبار تخت شده و تفاوت ظریفی در لبهها ایجاد کرده است.
روی بدنه کناری گوشی، علاوه بر حسگر اثر انگشت و کلیدهای تنظیم صدا، یک دکمه جدید دیده میشود. آنر تأیید کرده که این کلید ویژه برای کنترل قابلیتهای هوش مصنوعی خواهد بود. یکی از این قابلیتها، ویژگی تازهای به نام Magic Color است که به کاربران اجازه میدهد رنگبندی تصاویر و ویدیوها را بر اساس پالت رنگی عکس دیگری تغییر دهند. انتظار میرود این دکمه برای فعالسازی امکانات هوش مصنوعی بیشتری نیز کاربرد داشته باشد.
در بخش دوربین، یک ماژول دایرهای شکل در قاب پشتی قرار گرفته که احتمالاً از سه لنز اصلی به همراه یک حسگر ToF برای تشخیص عمق تشکیل شده است. هرچند جزئیات کامل دوربینها هنوز مشخص نیست، اما مدیر بازاریابی آنر نمونه عکسی ثبتشده با یک لنز 200 مگاپیکسلی با فاصله کانونی معادل 85 میلیمتر و دیافراگم f/2.6 (تصویر زیر) را منتشر کرده است.
آنر علاوه بر این گوشی، در مراسم 15 اکتبر خود در چین (23 مهر) احتمالاً از مدل استاندارد مجیک 8 و همچنین تبلت MagicPad 3 Pro نیز رونمایی خواهد کرد. نسخههای دیگر این خانواده مانند مجیک 8 اولترا و مجیک 8 مینی هم در دست توسعه هستند اما طبق گزارشها در سال 2026 عرضه خواهند شد. انتظار میرود مجیک 8 پرو و دیگر مدلها اوایل سال آینده میلادی راهی بازار اروپا شوند.