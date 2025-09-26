نمایش تفاوت باتری ارزان قیمت و باتری اصل با اسکن اشعه ایکس
تحقیقی جدید با استفاده از اسکنرهای سیتی اسکن پیشرفته تفاوت باتریهای برندهای معتبر با مدلهای ارزانقیمت و تقلبی را نشان داد.
شرکت Lumafield با استفاده از اسکنرهای سیتی اسکن که با اشعه ایکس داخل اشیا را نشان میدهند، بیش از ۱۰۰۰ باتری لیتیوم-یونی از نوع 18650 را مورد بررسی قرار داده است. این نوع باتریها در محصولاتی مانند مسواک برقی، دوچرخههای برقی، پاوربانکها و حتی خودروهای الکتریکی استفاده میشوند. محققان باتریها را از ده برند مختلف خریداری کردند: سه برند معتبر و اصلی مانند سامسونگ و پاناسونیک، سه برند که باتریهای اصلی را با روکش جدید میفروشند و چهار برند ارزانقیمت یا تقلبی.
از میان ۱۰۵۴ باتری اسکنشده، ۳۳ عدد دارای یک نقص ساختاری جدی به نام «بیرونزدگی آند منفی» بودند. به گفته محققان، این نقص بهطور قابلتوجهی خطر آتشسوزی باتری را افزایش میدهد و میتواند عمر کلی باتری را نیز کاهش دهد.
تفاوت باتری ارزانقیمت و باتری معتبر؛ در عکس سمت راست میتوانید بیرونزدگی آند منفی را در باتری بیکیفیت مشاهده کنید.
نکته جالب این بود که تمام ۳۳ باتری معیوب، باتریهای فروختهشده توسط برندهای ارزانقیمت یا تقلبی بودند. براساس یافتههای این تحقیق، درواقع تقریباً ۸ درصد از باتریهای ارزانقیمت و تقلبی دارای این نقص خطرناک هستند. در دو برند از این باتریها که ظرفیتهای بسیار بالایی را تبلیغ میکردند، این ریسک حتی به ۱۲ تا ۱۵ درصد نیز میرسید.
درحالیکه باتریهای 18650 برندهای معتبر ظرفیتی بین ۳۰۰۰ تا ۳۴۵۰ میلیآمپرساعت دارند، باتریهای تقلبی ادعای ظرفیت ۹ هزار و ۹۰۰ میلیآمپرساعتی داشتند. اما در آزمایشهای واقعی، ظرفیت آنها حتی کمتر از ۱۳۰۰ میلیآمپرساعت بود.
محققان میگویند اگر برای صرفهجویی، باتریها یا دستگاههای الکترونیکی از برندهای ناشناس میخرید، درنهایت ممکن است هزینه بسیار بیشتری متحمل شوید و یا ایمنی شما به خطر بیفتد. اگرچه همه ما به دستگاه سیتی اسکن دسترسی نداریم تا باتریهای خود را بررسی کنیم، اما یک راهکار ساده وجود دارد؛ اینکه محصولات را از برندهای معتبر و شناختهشده بخریم. باتریهای شرکتهایی مانند سامسونگ، پاناسونیک و موراتا در این آزمایشها کاملاً ایمن و قابل اعتماد بودند و هیچکدام از آنها دارای نقصهای خطرناک نبودند.