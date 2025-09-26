خبرگزاری کار ایران
فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون
کد خبر : 1691562
«همه چیز در مورد خواهرم» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران

«تک تیرانداز» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق

«کاغذها در باد» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه

«کارو» ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه امید

«لکنت» ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه سلامت

«مریخی» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«سرآغاز» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«دوست من چیبورا» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«پلیس‌های تپل» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه

«افسر کمربند مشکی» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش

 «اخراجی‌ها ۱» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک

«شماره ۱۰» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق

«اعجوبه» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«بچه‌های کلاس هشتم» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو

«آبادان یازده ۶۰» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه سه

«جایی برای پیرمردها نیست» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«دوئل» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

«تفنگ‌های بزرگ» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش

«جنگ نفتکش ها» ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه دو

