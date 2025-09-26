قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۴ مهر را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:جمعه ۴ مهر
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
719,774
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,085,400
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
849,216
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,268,600
|
درهم امارات
|
296,190
|
پوند انگلیس
|
1,450,900
|
لیر ترکیه
|
26,100
|
فرانک سوئیس
|
1,357,700
|
یوان چین
|
152,000
|
ین ژاپن
|
726,470
|
وون کره جنوبی
|
770
|
دلار کانادا
|
779,000
|
دلار استرالیا
|
710,800
|
دلار نیوزیلند
|
627,400
|
دلار سنگاپور
|
839,800
|
روپیه هند
|
12,210
|
روپیه پاکستان
|
3,839
|
دینار عراق
|
843
|
پوند سوریه
|
83
|
افغانی
|
16,160
|
کرون دانمارک
|
169,900
|
کرون سوئد
|
114,800
|
کرون نروژ
|
108,600
|
ریال عربستان
|
289,290
|
ریال قطر
|
308,000
|
ریال عمان
|
2,815,100
|
دینار کویت
|
3,552,300
|
دینار بحرین
|
2,874,800
|
رینگیت مالزی
|
257,600
|
بات تایلند
|
33,600
|
دلار هنگ کنگ
|
139,300
|
روبل روسیه
|
13,030
|
منات آذربایجان
|
639,400
|
درام ارمنستان
|
3,030
|
لاری گرجستان
|
400,400
|
سوم قرقیزستان
|
12,390
|
سامانی تاجیکستان
|
116,100
|
منات ترکمنستان
|
312,600