خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1691548
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز جمعه ۴ مهر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:جمعه ۴ مهر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

719,774

دلار (بازار آزاد)

1,085,400

یورو (صرافی بانک ملی)

849,216

یورو (بازار آزاد)

1,268,600

درهم امارات

296,190

پوند انگلیس

1,450,900

لیر ترکیه

26,100

فرانک سوئیس

1,357,700

یوان چین

152,000

ین ژاپن

726,470

وون کره جنوبی

770

دلار کانادا

779,000

دلار استرالیا

710,800

دلار نیوزیلند

627,400

دلار سنگاپور

839,800

روپیه هند

12,210

روپیه پاکستان

3,839

دینار عراق

843

پوند سوریه

83

افغانی

16,160

کرون دانمارک

169,900

کرون سوئد

114,800

کرون نروژ

108,600

ریال عربستان

289,290

ریال قطر

308,000

ریال عمان

2,815,100

دینار کویت

3,552,300

دینار بحرین

2,874,800

رینگیت مالزی

257,600

بات تایلند

33,600

دلار هنگ کنگ

139,300

روبل روسیه

13,030

منات آذربایجان

639,400

درام ارمنستان

3,030

لاری گرجستان

400,400

سوم قرقیزستان

12,390

سامانی تاجیکستان

116,100

منات ترکمنستان

312,600
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی