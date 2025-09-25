معاون اول قوه قضائیه:
به بخش خصوصی به چشم غارتگر نگاه نکنیم
نباید بخش خصوصی را با این نگاه دید که میخواهد ببلعد یا آمده است غارت کند؛ چرا که تجربه نشان داده است بخش خصوصی در تنگناها و شرایط سخت، همواره در کنار دولت و نظام ایستاده است.
برای کاهش اثر تحریمها و دستیابی به پیشرفت، باید با حمایت ویژه از بخش خصوصی، به آن نگاه فرصتآفرین داشت.
اگر میخواهیم اثر تحریم ها بر کشور کاهش یابد و به سمت پیشرفت و رشد حرکت کنیم، باید به بخش خصوصی توجه ویژه داشته باشیم.
امروز تمام بخشهای کشور آماده حمایت از بخش خصوصی هستند و نگاه حاکمیت باید تقویتکننده نقشآفرینی این بخش در اقتصاد ملی باشد.