ناسا به دنبال طرح هالیوودی
طبق گزارش «رویترز»، سازمان فضایی آمریکا (ناسا) در طرحی بحثبرانگیز بررسی میکند که چگونه میتوان با استفاده از انفجار کنترلشده مسیر یک جرم فضایی را تغییر داد؛ اقدامی که میتواند هزاران تُن سنگ و خردهسنگ را در فضا پراکنده کند.
این ایده شباهت زیادی به سناریوی فیلمهای علمی–تخیلی هالیوود دارد. دانشمندان میگویند هدف از چنین اقدامی، جلوگیری از برخورد احتمالی اجرام فضایی با ماه یا زمین است.
ناسا پیشتر نیز در قالب مأموریت دارت (DART) موفق شده بود با برخورد یک فضاپیما به سیارک «دیمورفوس» مسیر آن را اندکی تغییر دهد. این مأموریت نشان داد که امکان جابهجایی اجرام آسمانی بدون نابودی کامل آنها وجود دارد.
اما در طرحهای تازه، به جای برخورد ساده، بحث بر سر انفجار بخشی یا تمام یک جرم فضایی مطرح است؛ اقدامی که هرچند میتواند تغییر مسیر بیشتری ایجاد کند، اما همزمان خطر رها شدن حجم عظیمی از خردهسنگها در مدارهای فضایی را به همراه خواهد داشت.
ناسا تأکید کرده است که این برنامهها هنوز در حد مطالعه و پژوهش است و هیچ تصمیم قطعی برای اجرای آن گرفته نشده است.