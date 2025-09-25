انتقاد آرنولد شواتزنگر از ترامپ

«آرنولد شواتزنگر»، فرماندار سابق کالیفرنیا روز چهارشنبه به وقت محلی در مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری سی‌ان‌ان به انتقاد از سخنان ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرداخت که مدعی شده بود اجماع علمی در زمینه «تغییرات اقلیمی» کلاهبرداری و فریبی است که تا کنون در سطح جهانی رخ داده است.

آرنولد در این مصاحبه گفت: «خب من از سخنانی که او گفت، شگفت زده نشدم.»

شواتزنگر همچنین گفت پیش از آنکه ترامپ نامزد ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۶ شود، با وی رابطه‌ای دوستانه داشت و زمانی که ترامپ از او درخواست کرد تا از کارزار انتخاباتی‌اش حمایت کند، او نیز چنین قصدی را داشت؛ اما در نهایت شواتزنگر به ترامپ گفت بخاطر دیدگاهی که ترامپ در زمینه مسائل اقلیمی دارد، چنین کاری را نخواهد کرد.

شواتزنگر گفت: «خط آخر این است که او هرگز به چنین مسأله‌ای باور نداشته است و نسبت به من، به خودم گفتم: بسیار خب، من نمی‌توانم بروم و در تیم او باشم.»

آرنولد که در کنار تونی بلر، نخست وزیر سابق بریتانیا با «الکس مایکلسون» (Elex Michaelson)، مجری سی‌ان‌ان در حال گفت‌وگو بود، بر تعهد خود بر مبارزه با تغییرات اقلیمی تأکید کرد. او همچنین گفت: «من به شدت بر این باورم که ما بایستی در خصوص کاهش آلودگی کاری را به انجام برسانیم؛ ما بایستی در این خصوص کاری کنیم؛ می‌دانید چرا که مردم در حال مُردن هستند. من احساسی قوی در خصوص آنچه فکر می‌کنم دارم و کاملادرک می‌کنم که همه کس نبایستی مانند من فکر کنند؛ اما آنچه که مهم است، این است که ما اجازه دهیم مردم فکر کنند؛ بسیار خب این شیوه‌ای است که رئیس جمهور فکر می‌کند؛ اما این بدان معنا نیست که ما باید هرچیزی را متوقف کنیم.»

به نوشته سی‌ان‌ان، سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است که تغییرات اقلیمی سبب خواهد شد بین سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ به میزان ۲۵۰ هزار مرگ دیگر به وقوع بپیوندد.