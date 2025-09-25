گرشا رضایی برای «یوز» خواند/فیلم

دیگر عوامل سازنده این قطعه عبارتند از آهنگساز و تنظیم‌کننده: گرشا رضایی، مدیریت هنری و تهیه‌کننده: یاحا کاشانی، میکس و مستر: گرشا رضایی و سالار حقیر، صدابردار و نوازنده پرکاشن: امین طارم باشی، گیتار آکوستیک، گیتار الکتریک، باس و سینتی سایزر: گرشا رضایی و مدیر تولید: حسن رضایی.

انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره و ویستامدیا، که روایتی پرماجرا از تکاپوی یک یوزپلنگ ایرانی برای بازگشت به آغوش وطن دارد، از امروز ۲ مهر ماه توسط پخش بهمن سبز در سینماهای سراسر کشور اکران شده است.

ساخت تیزر برعهده امید میرزایی بوده است.