گرشا رضایی برای «یوز» خواند/فیلم
همزمان با آغاز اکران انیمیشن سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیهکنندگی احسان کاوه، از قطعه «ایران» با صدای گرشا رضایی و با ترانهای از یاحا کاشانی رونمایی شد.
دیگر عوامل سازنده این قطعه عبارتند از آهنگساز و تنظیمکننده: گرشا رضایی، مدیریت هنری و تهیهکننده: یاحا کاشانی، میکس و مستر: گرشا رضایی و سالار حقیر، صدابردار و نوازنده پرکاشن: امین طارم باشی، گیتار آکوستیک، گیتار الکتریک، باس و سینتی سایزر: گرشا رضایی و مدیر تولید: حسن رضایی.
انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره و ویستامدیا، که روایتی پرماجرا از تکاپوی یک یوزپلنگ ایرانی برای بازگشت به آغوش وطن دارد، از امروز ۲ مهر ماه توسط پخش بهمن سبز در سینماهای سراسر کشور اکران شده است.
ساخت تیزر برعهده امید میرزایی بوده است.