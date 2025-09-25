گلکسی تب A11، تبلت تازه‌وارد سامسونگ برای جانشینی گلکسی تب A9 وارد میدان شد. تبلت ارزان‌قیمت جدید سامسونگ با حفظ ابعاد و طراحی کلی مدل قبل، قابلیت‌هایی از جمله نمایشگر با رفرش ریت بالاتر را به کارنامه خود افزوده است. در ادامه این مطلب به مقایسه گلکسی تب A11، تازه‌وارد ارزان بازار و گلکسی تب A9 پرداخته شده تا ارزش خرید نسخه جدید مشخص شود.

مقایسه ظاهری، نمایشگر و سخت‌افزار دو نسل تبلت سامسونگ

گلکسی تب A11 مانند نسل قبلی از یک نمایشگر ۸.۷ اینچی با رزولوشن +HD بهره می‌برد اما این مرتبه با رفرش ریت ۹۰ هرتزی!

تبلت جدید سامسونگ از نظر طراحی تفاوت چشمگیری با تب A9 دیده نکرده و وزن دستگاه با ۳۳۵ گرم، همچنان سبک و مناسب استفاده طولانی‌مدت باقی مانده است. سامسونگ برای این مدل هم از پردازندهHelio G99 استفاده کرده است.

گلکسی تب A11 دو ترکیب حافظه ارائه می‌دهد: نسخه ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه ذخیره‌سازی و نسخه ۸ گیگابایت رم با ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی.

این تبلت به یک باتری ۵۱۰۰ میلی‌آمپرساعتی مجهز است که شارژ سریع ۱۵ واتی وظیفه تامین انرژی دستگاه را بر عهده دارد.

همچنین تبلت جدید سامسونگ مبتنی بر اندروید ۱۵ با رابط کاربری One UI 7 عرضه خواهد شد؛ نسخه‌ای که سامسونگ وعده پشتیبانی نرم‌افزاری و امنیتی آن را تا هفت سال داده است؛ این درحالیست که نسخه پیشین با اندروید ۱۳ و رابط کاربری One UI 5 عرضه می‌شد که پشتیبانی نرم‌افزاری کمتری دریافت می‌کرد.

دوربین و قیمت

گلکسی تب A11 نسبت به تب A9 یک جهش واضح را تجربه کرده است. دوربین اصلی از همان لنز ۸ مگاپیکسلی با فوکوس خودکار استفاده می‌کند اما دوربین سلفی این بار ۵ مگاپیکسلی شده که جایگزین مدل ۲ مگاپیکسلی نسل قبل است.

هر دو دوربین توانایی ضبط ویدئو با کیفیت Full HD و نرخ ۳۰ فریم‌برثانیه را دارند.

سامسونگ این تبلت را در نسخه‌های متنوع روانه بازار می‌کند؛ مدل پایه با ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی ۱۴۷ دلار قیمت دارد. نسخه ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی نیز بسته به نوع اتصال از ۲۰۳ تا ۲۳۷ دلار قیمت‌گذاری شده است؛ بنابراین، تبلت جدید سامسونگ در پایه قیمتی 10 میلیون تومانی باید به بازار برسد.

گلکسی تب A9 نیز در زمان رونمایی با پایه قیمتی 149 دلار عرضه شده بود؛ قیمت تبلت گلکسی تب A9 نسخه 4G با ظرفیت ۶۴ گیگابایت و ۴ گیگابایت رم در بازار ایران حدود ۱۳ میلیون تومان عرضه می‌شود. قیمت همین تبلت با حافظه بالاتر تا 28 میلیون تومان هم می‌رسد.