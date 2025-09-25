خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارزان‌ترین تبلت سامسونگ معرفی شد

ارزان‌ترین تبلت سامسونگ معرفی شد
کد خبر : 1691417
لینک کوتاه کپی شد.

تبلت ارزان‌قیمت جدید سامسونگ به عنوان جانشین تب A۹ معرفی شد.

 گلکسی تب A11 با قیمت پایه 174 دلار معرفی شد؛ این تبلت ارزان‌قیمت احتمالا با قیمت تقریبی 10 تا 17 میلیون تومان وارد بازار ایران شود.

گلکسی تب A11، تبلت تازه‌وارد سامسونگ برای جانشینی گلکسی تب A9 وارد میدان شد. تبلت ارزان‌قیمت جدید سامسونگ با حفظ ابعاد و طراحی کلی مدل قبل، قابلیت‌هایی از جمله نمایشگر با رفرش ریت بالاتر را به کارنامه خود افزوده است.   در ادامه این مطلب به مقایسه گلکسی تب A11، تازه‌وارد ارزان بازار و گلکسی تب A9 پرداخته شده تا ارزش خرید نسخه جدید مشخص شود.

مقایسه ظاهری، نمایشگر و سخت‌افزار   دو نسل تبلت سامسونگ

گلکسی تب A11 مانند نسل قبلی از یک نمایشگر ۸.۷ اینچی با رزولوشن +HD بهره می‌برد اما این مرتبه با رفرش ریت ۹۰ هرتزی!

تبلت جدید سامسونگ از نظر طراحی تفاوت چشمگیری با تب A9 دیده نکرده و وزن دستگاه با ۳۳۵ گرم، همچنان سبک و مناسب استفاده طولانی‌مدت باقی مانده است. سامسونگ برای این مدل هم از پردازندهHelio G99 استفاده کرده است.

ارزان‌ترین تبلت سامسونگ معرفی شد

گلکسی تب A11 دو ترکیب حافظه ارائه می‌دهد: نسخه ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه ذخیره‌سازی و نسخه ۸ گیگابایت رم با ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی. 

این تبلت به یک باتری ۵۱۰۰ میلی‌آمپرساعتی مجهز است که شارژ سریع ۱۵ واتی وظیفه تامین انرژی دستگاه را بر عهده دارد. 

همچنین تبلت جدید سامسونگ مبتنی بر اندروید ۱۵ با رابط کاربری One UI 7 عرضه خواهد شد؛ نسخه‌ای که سامسونگ وعده پشتیبانی نرم‌افزاری و امنیتی آن را تا هفت سال داده است؛ این درحالیست که نسخه پیشین با اندروید ۱۳ و رابط کاربری One UI 5 عرضه می‌شد که پشتیبانی نرم‌افزاری کمتری دریافت می‌کرد.

دوربین و قیمت  

گلکسی تب A11 نسبت به تب A9 یک جهش واضح را تجربه کرده است. دوربین اصلی از همان لنز ۸ مگاپیکسلی با فوکوس خودکار استفاده می‌کند اما دوربین سلفی این بار ۵ مگاپیکسلی شده که جایگزین مدل ۲ مگاپیکسلی نسل قبل است. 

هر دو دوربین توانایی ضبط ویدئو با کیفیت Full HD و نرخ ۳۰ فریم‌برثانیه را دارند. 

سامسونگ این تبلت را در نسخه‌های متنوع روانه بازار می‌کند؛ مدل پایه با ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی ۱۴۷ دلار قیمت دارد. نسخه ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی نیز بسته به نوع اتصال از ۲۰۳ تا ۲۳۷ دلار قیمت‌گذاری شده است؛ بنابراین، تبلت جدید سامسونگ در پایه قیمتی 10 میلیون تومانی باید به بازار برسد.  

گلکسی تب A9 نیز در زمان رونمایی با پایه قیمتی 149 دلار عرضه شده بود؛ قیمت تبلت گلکسی تب A9 نسخه 4G با ظرفیت ۶۴ گیگابایت و ۴ گیگابایت رم در بازار ایران حدود ۱۳ میلیون تومان عرضه می‌شود. قیمت همین تبلت با حافظه بالاتر تا 28 میلیون تومان هم می‌رسد.

 

منبع فرارو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی