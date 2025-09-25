«پلهبرقی خاموش»؛ گوترش با نامه ترامپ دستور تحقیق داد
رئیس جمهور آمریکا با ارسال نامهای به گوترش و شکایت از اتفاقاتی که حین حضور او در مقر سازمان ملل متحد افتاد، خواستار بررسی و تحقیقات شد که با موافقت دبیرکل سازمان ملل روبرو شد.
ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» متعلق به خود نوشت: حضور من در سازمان ملل تحتتأثیر خرابی در پلهبرقی، دستگاه سخنران و مشکلات صدا قرار گرفت. سرویس مخفی در حال تحقیق درباره حادثه خرابکاری پلهبرقی در سازمان ملل است.
او افزود: آنچه در روز سهشنبه در سازمان ملل رخ داد یک حادثه نبود و نه دو، بلکه سه حادثه خبیثانه بود.