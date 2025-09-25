خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«پله‌برقی خاموش»؛ گوترش با نامه‌ ترامپ دستور تحقیق داد

«پله‌برقی خاموش»؛ گوترش با نامه‌ ترامپ دستور تحقیق داد
کد خبر : 1691362
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور آمریکا با ارسال نامه‌ای به گوترش و شکایت از اتفاقاتی که حین حضور او در مقر سازمان ملل متحد افتاد، خواستار بررسی و تحقیقات شد که با موافقت دبیرکل سازمان ملل روبرو شد.

 ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» متعلق به خود نوشت: حضور من در سازمان ملل تحت‌تأثیر خرابی در پله‌برقی، دستگاه سخنران و مشکلات صدا قرار گرفت. سرویس مخفی در حال تحقیق درباره حادثه خرابکاری پله‌برقی در سازمان ملل است.

او افزود: آنچه در روز سه‌شنبه در سازمان ملل رخ داد یک حادثه نبود و نه دو، بلکه سه حادثه خبیثانه بود.

منبع ایسنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی