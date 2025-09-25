مرسدس بنز میباخ S کلاس در حالت عادی هم خودروی بسیار خاصی است، اما این خودروساز با معرفی نسخه V۱۲ Edition، آن را به سطح جدیدی از لوکس‌گرایی ارتقا می‌دهد. این خودرو یک پرچمدار فوق لوکس است که ترکیبی از هنر دست و تزئینات طلای خالص ۲۴ عیار را به نمایش می‌گذارد.

V۱۲ Edition با الهام از مدل‌های کلاسیک Maybach Zeppelin، بر پایه مدل S ۶۸۰ ساخته شده و به عنوان «اوج تعالی در صنعت خودرو» توصیف می‌شود. این سدان منحصر به فرد با یک طراحی خارجی دو رنگ متمایز می‌شود که مشکی متالیک obsidian را با سبز زیتونی متالیک ترکیب می‌کند.

این دو رنگ با یک خط باریک نقره‌ای از هم جدا شده‌اند و به گفته مرسدس، ایجاد این طرح رنگی منحصر به فرد می‌تواند تا ۱۰ روز کاری زمان ببرد که دو برابر بیشتر از رنگ‌آمیزی دو رنگ معمول میباخ است.

جزئیات منحصر به فرد به همین‌جا ختم نمی‌شود، زیرا این مدل دارای رینگ‌های فورج شده به رنگ سبز زیتونی متالیک و نشان‌های خاص روی ستون C است که لوگوی کرومی میباخ و یک نشان طلایی ۱۲ را به نمایش می‌گذارند. حلقه طلایی ۲۴ عیار با حکاکی ظریف و همچنین یک لایه طلای ۲۴ عیار با الگوی V شکل نیز به چشم می‌خورد.

فضای داخلی نفیس

سبک لوکس در داخل کابین، با چرم ناپا به رنگ قهوه‌ای زین اسب ادامه می‌یابد که با تزئینات چوبی براق جفت شده است. چوب تا لبه فرمان امتداد می‌یابد، که نتیجه ساعت‌ها کار دقیق و باظرافت است.

در جاهای دیگر، یک سقف داخلی با دوخت الماسی به رنگ قهوه‌ای زین اسب، گلدوزی‌های خاص و یک نشان "۵۰ ۱of" (یک از ۵۰) روی کنسول مرکزی وجود دارد. کنسول مرکزی عقب حتی چشم‌نوازتر است، زیرا دارای دوازده دایره طلایی و یک نشان ویژه Maybach ۱۲ است. مرسدس گفته که این لایه‌کاری پیچیده به هفت روز کاری کار دستی دقیق برای تکمیل نیاز دارد. سایر ویژگی‌های برجسته شامل درهای عقب برقی، فرمان‌پذیری محور عقب، پنج صفحه نمایش و یک سیستم تعلیق فعال است.

همانطور که از نامش پیداست، این خودرو توسط یک موتور V۱۲ دوقلو توربو ۶٫۰ لیتری، با ۶۰۳ اسب بخار قدرت و ۹۰۰ نیوتن‌متر گشتاور تأمین می‌شود. این موتور به یک گیربکس اتوماتیک ۹ سرعته و یک سیستم استاندارد تمام چرخ محرک متصل است. این ترکیب به این سدان با وزن ۲,۳۶۵ کیلوگرم امکان می‌دهد تا در ۴٫۵ ثانیه از صفر تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت شتاب بگیرد، پیش از اینکه به حداکثر سرعت محدود شده الکترونیکی ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت برسد.

تولید این خودرو به ۵۰ دستگاه محدود خواهد شد و تحویل آن از پاییز امسال آغاز می‌شود. مرسدس به قیمت آن اشاره‌ای نکرد، اما V۱۲ Edition تنها در بازارهای منتخب ارائه خواهد شد.