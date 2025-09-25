ماجرای قایم شدن خاتمی در دستشویی برای دیدار نکردن با کلینتون/فیلم
ماجرای قایم شدن خاتمی در دستشویی برای دیدار نکردن با کلینتون را از زبان محمدعلی ابطحی می شنوید.
محمدعلی ابطحی گفت: خانم آلبرایت وزیر خارجه آمریکا میخواست پای صحبتهای خاتمی بنشیند. قبل از شروع جلسه خرازی به خاتمی گفت که خانم آلبرایت در راهرو است و به سمت آنها میآید. چارهای نبود که خاتمی باید با آلبرایت احوالپرسی میکرد که خاتمی مجوزش را نداشت. خاتمی ملتهب که باید چه کاری انجام دهد. امیر وقت قطر کنار خاتمی ایستاده بود که در گوشش ماجرا را گفتم و او لطف کرد همراه خاتمی شروع به راه رفتن کرد. ما رفتیم پشت پردهای ایستادیم و خانم آلبرایت وقتی دید خاتمی نیست با دیگران احوالپرسی کرد و رفت. این ماجرا تبدیل شد به دستشویی رفتن خاتمی!