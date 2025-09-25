قصه زیرساخت در فوتبال ایران داستانی به قدمت نیم قرن دارد. کشوری ۸۵ میلیونی که همین حالا در پایتختش بزرگترین استادیوم کشور و آسیا چندین سال است در پیچ و خم بازسازی مانده و بنا به گفته وزیر ورزش تا پایان سال ۱۴۰۵ امکان میزبانی نخواهد داشت. در پایتخت هیچ استادیوم استاندارد دیگری وجود ندارد که بتواند میزبان شایسته ای برای سرخابی ها و تیم ملی باشد. ورزشگاه قلعه حسن خان بسیار دور از شهر و در حاشیه شهر قرار دارد و عموما برای مصارف روتین و با اقتضائات محلی و معمولی ساخته شده و ورزشگاه تختی مایه آبروریزی است.

در چنین وانفسایی اما یک استادیوم مدرن و استاندارد در شهر مشهد وجود دارد که می تواند جور کمبودها را بکشد اما این ورزشگاه به تیم های ایرانی و حتی تیم ملی نمی رسد! ورزشگاه امام رضا مشهد تنها ورزشگاه استاندارد ایران است اما شرایط ویژه‌ای دارد که دست هیچ تیم ملی و باشگاهی‌ای به آن نمی‌رسد. تیم ملی فوتبال ایران قصد داشت آخرین بازی خود را در مرحله انتخابی جام جهانی در این ورزشگاه برگزار کند که با مخالفت مسئولان استانی روبه‌رو شد. از سوی دیگر پرسپولیس و استقلال نیز درخواست مشابه داشتند که آن هم رد شد.

در شرایطی که ورزش و فوتبال ایران با مشکل جدی زمین روبروست، غیبت ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد بیش از پیش به چشم می‌آید. این استادیوم مدرن با ظرفیت ۲۵ هزار نفر و تأییدیه A+ از کنفدراسیون فوتبال آسیا، یکی از معدود ورزشگاه‌های استاندارد کشور است که می‌تواند بار میزبانی بین المللی و بازیهای بزرگ را به دوش بکشد اما طی ۸ سال به‌جز چند مسابقه پدیده که ۳ فصل پیش به دسته پایین‌تر سقوط کرد، مسابقات دیگری در این ورزشگاه مجوز برگزاری نگرفت. بعد از سقوط تیم پدیده، تعداد مسابقات فوتبال که در این ورزشگاه برگزار شد به اندازه انگشتان یک دست هم نمی‌رسد! درواقع این ورزشگاه با بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۵ درحالی به بهره‌برداری رسید که هیچ تیم باشگاهی و ملی از ایران، اجازه برگزاری حتی یک مسابقه ۹۰دقیقه‌ای را هم ندارد!

قوانین خاص در مشهد!

مشخص نیست چرا در بحرانی‌ترین روزهای فوتبال ایران، این ورزشگاه بلااستفاده مانده. در حالی که تیم‌ها برای یافتن زمین مناسب سرگردان‌اند و حتی تیم ملی ایران زمین برای میزبانی ندارد، خاک خوردن ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد نمادی از بی‌سلیقگی در استفاده از زیرساخت‌های ورزشی کشور است.

ظاهرا ورزشگاه مدرن امام رضا(ع) به‌دلیل قوانین خاص مشهد! امکان استفاده از آن برای بازی های ملی هم نیست. می‌گویند این ورزشگاه در مرکز شهر قرار دارد و برگزاری بازی‌های تیم‌های بزرگ در آن، موجب ترافیک و شلوغی می‌شود! اگر چنین است، چرا این ورزشگاه در آنجا ساخته شد؟ مگر نمی‌دانستید که فوتبال تماشاگر دارد و روزی ممکن است تیم‌های بزرگ در این ورزشگاه واقعاً زیبا بازی کنند؟

مسئله دیگر این است که اکنون AFC و فیفا فدراسیون فوتبال ایران را مجبور کرده‌اند که در ورزشگاه‌ها به روی زنان باز شود. در مشهد نیز ورود زنان به ورزشگاه ممنوع است و به همین دلیل، تیم ملی و تیم‌های استقلال و پرسپولیس امکان استفاده از ورزشگاه امام رضا (ع) را ندارند.

به نظر می رسد این سرمایه ملی، در گوشه‌ای افتاده و قربانی نگاه‌های سیاسی یک استان شده است.

آبروریزی بین المللی

مسئولان شورای تامین استان خراسان رضوی و شهر مشهد در شرایطی مجدانه پای موضوع عدم میزبانی سرخابی‌ها و تیم ملی در مشهد ایستاده‌اند که این مسئله ریشه در حواشی گذشته دارد؛ جایی‌که در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱، با پافشاری ۲ عضو هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال، مسابقه تیم ملی برابر لبنان به مشهد منتقل شد و عدم هماهنگی‌های لازم در زمینه فراهم‌بودن شرایط حضور زنان در ورزشگاه، باعث خلق یک فاجعه ملی و البته آبروریزی تاریخی شد. در آن دیدار مشکلات زیادی به وجود آمد که مهم‌ترین آن، جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه با وجود فروش بلیت رسمی به آن‌ها بود. این اتفاق با حواشی امنیتی در بیرون ورزشگاه نیز همراه شد. تصاویر برخورد با زنان در بیرون زمین به شدت وایرال شد و حتی مرزها را درنوردید و تیتر یک رسانه های دنیا شد.

کمیته انضباطی فیفا علیه فدراسیون فوتبال تشکیل پرونده داد و حتی زمزمه‌هایی درباره احتمال تعلیق فوتبال ایران هم مطرح شد اما در نهایت فیفا با ارسال نامه‌ای رسمی، فدراسیون ایران را بابت نقض مقررات مربوط به حضور تماشاگران، مخصوصاً زنان، مورد توبیخ قرار داد.

در داخل کشور هم، دادستانی کل کشور و البته کمیسیون اصل ۹۰ نسبت به رسیدگی به ابعاد این مسابقه و شناسایی مقصران این فاجعه ملی تشکیل پرونده دادند اما با این وجود، پرونده‌های تشکیل‌شده در داخل کشور در طول بیش از ۳ سال اخیر، مسکوت ماند و عدم رسیدگی به این پرونده‌ها زمینه‌ساز پابرجا ماندن ممانعت‌ها برای میزبانی سرخابی‌ها و تیم ملی در ورزشگاه مدرن امام رضا (ع) مشهد شده.

سابقه میزبانی مشهد در دیدار تیم ملی مقابل لبنان در فروردین ۱۴۰۱، همچنان در حافظه نهادهای بین‌المللی فوتبال باقی مانده.

باز هم نشد!

پس از گذشت ۳ سال از آن واقعه تلخ قرار بر این شد آخرین بازی ایران در انتخابی جام جهانی برابر کره شمالی در این ورزشگاه برگزار شود و رسما به فیفا نیز اعلام شد. حتی برای تیم کره شمالی نیز بلیت مشهد تهیه شد تا مستقیم به این شهر بروند اما این میزبانی هم در دقیقه ۹۰ لغو شد. جالب اینکه تیم کره شمالی برای این بازی مجبور شد از مشهد به تهران بیاید!

در شرایطی که دیدار با کره شمالی، یک بازی رسمی و زیر نظر AFC و FIFA محسوب می‌شد، خطر تکرار آن حوادث بسیار سنگین بود و به نظر می‌رسد شاید همین سابقه باعث شد برخی نهادهای مسئول در مشهد، باوجود اعلام رضایت ضمنی، در پشت پرده ترجیح دهند میزبانی این بازی را نپذیرند و مسئولیت آن را به دوش نگیرند. به‌ویژه که موضوع حضور زنان در ورزشگاه دوباره مطرح شده بود و شورای تأمین استان نیز با آن موافقت کرده بود.

آش آنقدرشور شد که حتی مهدی تاج، نیز به این قضیه اعتراض کرد و گفت: «من نمی‌دانم استادیوم امام رضا (ع) که برای کشور ساخته شده، چه کسی قرار است در آن بازی کند!؟»

میزبانی از غریبه ها

در روزهایی که استقلال و پرسپولیس آواره اند و تیم ملی نیز از حضور در این ورزشگاه محروم است، مسئولان مشهد از واگذاری ورزشگاه امام رضا(ع) به این دو تیم پایتخت و سایر تیم‌های لیگ برتری خودداری کرده‌اند اما سابقا یک تیم باشگاهی از افغانستان سرانجام توانست مجوزهای لازم برای تمرین در ورزشگاه امام رضا(ع) را کسب کند!

همان زمان عکسی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که تیمی به اسم «اتک انرژی افغانستان» در ورزشگاه امام رضا(ع) اردو زده و بازیکنان در این ورزشگاه مدرن در حال تمرین کردن هستند!

حال پرسش بسیاری از اهالی فوتبال این است که اگر ورزشگاه امام رضا(ع) شرایط میزبانی از تیم‌های باشگاهی ایرانی و حتی تیم ملی ایران را ندارد، چطور این ورزشگاه به تیم باشگاهی از کشوری دیگر اجاره داده می‌شود؟

باتوجه به اینکه که نگاه ملی در این قضیه وجود ندارد، این سوال مطرح می‌شود که چطور این نگاه‌ها به سمت یک تیم خارج از ایران تغییر می‌کند؟

با این حال روابط عمومی ورزشگاه امام رضا (ع) در خصوص برگزاری مسابقات فوتبال در این ورزشگاه توضیح داده و اعلام کرده است: برگزاری مسابقات فوتبال در این ورزشگاه منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح است. بعد از آن این ورزشگاه در چارچوب قوانین ابلاغی قرارداد اجاره را منعقد می‌کند. تیم اتک انرژی افغانستان نیز پس از امضای قرارداد و پرداخت کلیه هزینه‌های جاری این ورزشگاه اقدام به برگزاری اردو کرد.

زنان مانع میزبانی مشهد نیستند اما...

علیرضا تاج‌فیروز مدیرکل سابق ورزش‌وجوانان خراسان رضوی سال گذشته درباره آخرین وضعیت میزبانی تیم‌ها در مشهد گفته بود: در مسابقه ایران و لبنان اتفاقاتی رخ داد که در شأن استان و مردم خوب مشهد نبود. در آن مسابقه اتفاقاتی رخ داد که باعث آبروریزی برای مردم شریف مشهد شد و مقصر آن اتفاقات مشخص شد، اما برخوردی با او نشد! همین مسئله باعث شد که مسئولان استانی و شورای تامین استان با برگزاری مسابقه مخالفت کنند.

تاج‌فیروز با اشاره به وضعیت ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد برای میزبانی تیم ملی گفت: دغدغه مسئولان استانی همین است که اگر اتفاقاتی مثل بازی ایران و لبنان در بازی های دیگر رخ دهد، باز هم می‌خواهند گردن همدیگر بیندازند! وگرنه ما هیچ مشکلی برای میزبانی نداریم. اکنون برای میزبانی از تیم ملی و بازیهای آسیایی دغدغه ما مسئولیت‌پذیری فدراسیون فوتبال است وگرنه آستان قدس رضوی هیچ مشکلی با میزبانی تیم ملی ندارد.

وی درباره ممنوعیت حضور زنان در این استادیوم و لغو بازی تیم ملی و مخالف با میزبانی پرسپولیس و استقلال به همین دلیل ادامه داد: به صراحت می‌گویم کلا در استان خراسان رضوی و شهر مشهد، هیچکدام از مسئولین هیچ مشکلی با حضور زنان در ورزشگاه ندارند. هیچکس. چه کسی گفتند زنان نباید به ورزشگاه بروند؟ پیش از این یک اتفاقی افتاده و برای مسببین آن اتفاقی نیفتاده. چه تضمینی وجود دارد آن اتفاقات دوباره رخ ندهد؟

با این وجود فدراسیون فوتبال در این زمینه ادعای دیگری دارد. امیرمهدی علوی، مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال در پاسخ به اظهارات مدیرکل ورزش‌وجوانان خراسان رضوی می گوید: وقتی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به عنوان نمایندگان ایران به‌طور رسمی درخواست خود را بابت در اختیار گرفتن ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد دادند، به چه دلیل پاسخی به آن‌ها داده نشد و مذاکره‌ای صورت نگرفت تا این دو باشگاه از این استادیوم برای رقابت های آسیایی در فصل گذشته استفاده نکنند؟ این موضوع خیلی جای تعجب دارد. در بحث برگزاری بازی تیم ملی ایران با کره شمالی در مشهد رئیس، نایب‌رئیس و حتی سرمربی تیم ملی با مسئولان مختلف تماس و پیگیری داشتند اما برگزاری مسابقه در ورزشگاه امام رضا (ع) میسر نشد.

