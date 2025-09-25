کاربران اینستاگرام به 3 میلیارد نفر رسیدند/ نیمی از جمعیت کره زمین اینستاگرام دارند

طبق آخرین داده‌ها، کره‌ی زمین حدود ۸ میلیارد نفر جمعیت دارد و چنین چیزی یعنی تقریباً نیمی از این جمعیت کاربر اینستاگرام هستند. متا، شرکت مادر اینستاگرام، معمولاً آمار کاربران اپلیکیشن‌های خود را به‌صورت ماهانه منتشر نمی‌کند.

توجه کنید که ۳ میلیارد کاربر لزوماً به‌معنای این نیست که ماهانه ۳ میلیارد نفر از اینستاگرام استفاده می‌کنند، زیرا ممکن است هر فرد چندین حساب کاربری داشته باشد؛ اما حتی در این صورت هم با عدد بسیار چشمگیر و بزرگی روبه‌رو هستیم آپدیت‌های بعدی اینستاگرام تمرکز ویژه‌ای روی بخش Reels خواهند داشت. ظاهراً متا می‌خواهد به کاربران اجازه بدهد تا قسمت Reels را به فید اصلی اینستاگرام تبدیل کنند. متا در سه‌ماهه‌ی گذشته تعداد کاربران فعال روزانه‌ی واتساپ و فیسبوک و مسنجر را ۳٫۴۸ میلیارد گزارش کرد.

