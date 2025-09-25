اینترنت کوانتومی در فیبر نوری از راه رسید
مهندسان دانشگاه پنسیلوانیا با توسعه چیپ کوانتومی تازهای به نام «Q-Chip»، موفق شدند سیگنالهای کوانتومی را از طریق کابلهای فیبر نوری استاندارد و با استفاده از پروتکل اینترنت (IP) انتقال دهند. این دستاورد، گامی مهم در راستای رسیدن به اینترنت کوانتومی است.
پژوهش محققان دانشگاه پنسیلوانیا نشان میدهد که سیگنالهای کوانتومی میتوانند بدون از دست دادن ویژگیهای کوانتومی خود، از طریق زیرساختهای موجود اینترنت منتقل شوند. این دستاورد با استفاده از «Q-Chip» که سیگنالهای کوانتومی را همراه با سیگنالهای کلاسیک انتقال میدهد، امکانپذیر شده است. نتایج این پژوهش در نشریه Science منتشر شد.
«Q-Chip» با افزودن اطلاعات هدر کلاسیک به سیگنالهای کوانتومی، به روترها این امکان را میدهد که بدون تداخل با دادههای کوانتومی، مسیر آنها را تعیین کنند. این روش، نیاز به زیرساختهای جدید را از بین میبرد و انتقال دادههای کوانتومی را در شبکههای فعلی ممکن میسازد.
تستهای انجام شده بر روی شبکه فیبر نوری کمپانی Verizon در فیلادلفیا نشان داد که سیگنالهای کوانتومی میتوانند با دقت ۹۷٪ از طریق این شبکه منتقل شوند. این نتایج نشاندهنده پتانسیل بالای «Q-Chip» در ایجاد اینترنت کوانتومی است.