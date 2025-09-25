۲۵ سپتامبر روز جهانی ریه است

چرا سلامت ریه‌ها مهم است؟

تنفس، پایه زندگی است: ریه‌ها اکسیژن را جذب و دی‌اکسید کربن را دفع می‌کنند؛ بدون عملکرد صحیح آن‌ها، بدن نمی‌تواند زنده بماند.

بیماری‌های شایع ریوی: آسم، COPD (انسداد مزمن ریوی)، سرطان ریه، سل و ذات‌الریه از جمله بیماری‌هایی هستند که میلیون‌ها نفر را درگیر کرده‌اند.

آلودگی هوا: طبق آمار، ۹۱٪ جمعیت جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که کیفیت هوا از حد مجاز سازمان جهانی بهداشت فراتر رفته است.

شعار امسال: «هوای پاک، ریه‌های سالم برای همگان»

این شعار بر اهمیت هوای پاک برای سلامت عمومی تأکید دارد. آلودگی هوا، دود سیگار، گرد و غبار صنعتی و گازهای سمی از عوامل اصلی آسیب به ریه‌ها هستند.

آمارهای نگران‌کننده جهانی

بیش از ۳۸۴ میلیون نفر با بیماری COPD زندگی می‌کنند؛ سالانه ۳ میلیون نفر بر اثر آن جان می‌بازند.

۳۳۴ میلیون نفر مبتلا به آسم هستند؛ این بیماری ۱۴٪ کودکان را درگیر می‌کند.

سرطان ریه مرگبارترین نوع سرطان در جهان است.

سل سالانه جان ۱.۶ میلیون نفر را می‌گیرد.

اهداف روز جهانی ریه

ارتقاء آگاهی عمومی درباره بیماری‌های تنفسی.

تشویق به ترک سیگار و کاهش آلودگی هوا.

حمایت از دسترسی همگانی به داروهای تنفسی.

تقویت تحقیقات علمی در زمینه درمان‌های نوین ریوی.

