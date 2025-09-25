خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲۵ سپتامبر روز جهانی ریه است

۲۵ سپتامبر روز جهانی ریه است
کد خبر : 1691216
لینک کوتاه کپی شد.

روز جهانی ریه‌ها که هر سال در ۲۵ سپتامبر برگزار می‌شود، فرصتی است برای افزایش آگاهی عمومی درباره سلامت دستگاه تنفسی و اهمیت مراقبت از ریه‌ها. این روز توسط Forum of International Respiratory Societies (FIRS) پایه‌گذاری شده و هدف آن جلب توجه جهانی به بیماری‌های ریوی، کیفیت هوا و دسترسی به درمان‌های مؤثر است.

چرا سلامت ریه‌ها مهم است؟

تنفس، پایه زندگی است: ریه‌ها اکسیژن را جذب و دی‌اکسید کربن را دفع می‌کنند؛ بدون عملکرد صحیح آن‌ها، بدن نمی‌تواند زنده بماند.

بیماری‌های شایع ریوی: آسم، COPD (انسداد مزمن ریوی)، سرطان ریه، سل و ذات‌الریه از جمله بیماری‌هایی هستند که میلیون‌ها نفر را درگیر کرده‌اند.

آلودگی هوا: طبق آمار، ۹۱٪ جمعیت جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که کیفیت هوا از حد مجاز سازمان جهانی بهداشت فراتر رفته است.

شعار امسال: «هوای پاک، ریه‌های سالم برای همگان»

این شعار بر اهمیت هوای پاک برای سلامت عمومی تأکید دارد. آلودگی هوا، دود سیگار، گرد و غبار صنعتی و گازهای سمی از عوامل اصلی آسیب به ریه‌ها هستند.

آمارهای نگران‌کننده جهانی

بیش از ۳۸۴ میلیون نفر با بیماری COPD زندگی می‌کنند؛ سالانه ۳ میلیون نفر بر اثر آن جان می‌بازند.

۳۳۴ میلیون نفر مبتلا به آسم هستند؛ این بیماری ۱۴٪ کودکان را درگیر می‌کند.

سرطان ریه مرگبارترین نوع سرطان در جهان است.

سل سالانه جان ۱.۶ میلیون نفر را می‌گیرد.

اهداف روز جهانی ریه

ارتقاء آگاهی عمومی درباره بیماری‌های تنفسی.

تشویق به ترک سیگار و کاهش آلودگی هوا.

حمایت از دسترسی همگانی به داروهای تنفسی.

تقویت تحقیقات علمی در زمینه درمان‌های نوین ریوی.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی