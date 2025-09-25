قیمت مسکن ۳۰ درصد ریخت

کارشناس اقتصاد مسکن گفت: بازار مسکن کاهش ۳۰درصدی قیمت را تجربه کرده است، اما مافیا و سوداگران با القای عدم‌ریزش، به‌دنبال مدیریت روانی و افزایش منافع خود هستند.

حسام عقبایی، رئیس اسبق اتحادیه مشاوران املاک کشور با واکاوی بازار مسکن افزود: مسیر کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن را تأیید می‌کنم؛ به این معنا که روند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن سیر کاملاً نزولی داشته است.

وی عنوان کرد: عده‌ای از مافیای بازار مسکن و سوداگران این حوزه به‌دنبال آن هستند که ریزش قیمت مسکن در یک سال گذشته تاکنون، به‌ویژه در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ را به‌نوعی کتمان کنند و بگویند ریزشی در کار نبوده است.

این حرکات سوداگرانه و مافیایی دو هدف عمده را دنبال می‌کند؛ نخست اینکه این گروه به‌اشتباه تصور می‌کنند اگر بگویند بازار مسکن کاهش قیمتی نداشته است مردم ترغیب می‌شوند به خرید، در واقع، با کتمان این موضوع احساس می‌کنند که به رشد معاملات مسکن کمک می‌کنند، در صورتی که عملاً چنین اتفاقی در کف بازار نیفتاده است.

عقبایی تصریح کرد: باید آنچه را واقعا در کف بازار مسکن در کشور، تهران و شهر‌های بزرگ اتفاق افتاده است، برای مردم تحلیل کنیم؛ نه آنچه را خودمان تمایل داریم یا نگاه صنفی، قشری و جریانی به موضوع مسکن.

ریزش قیمت در بازار مسکن یک امر بدیهی و طبیعی است. هر کسی که در این بازار فعال بوده و وارد آن شده، متوجه شده است که طی یک سال گذشته ما با کاهش بین ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مسکن مواجه بودیم؛ حالا در بعضی نقاط بیشتر و در بعضی کمتر، این کاهش در نیمه اول ۱۴۰۴ نسبت به نیمه دوم ۱۴۰۳ بیشتر بوده است.

وی متذکر شد:، اما افرادی که قصد دارند این موضوع را کتمان کنند و بگویند کاهش قیمتی وجود نداشته است، به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته نخست کسانی هستند که احساس می‌کنند با تلقین عدم‌ریزش قیمت‌ها، مردم به سرمایه‌گذاری در مسکن ترغیب می‌شوند، این حرکت اشتباه است، زیرا اگر چنین بود باید میزان رشد معاملات مسکن روند صعودی می‌داشت، در حالی که چنین اتفاقی نیفتاده است، از فروردین ۱۴۰۴ تا امروز ـ که آخرین روز تابستان و آستانه ورود به پاییز و نیم‌سال دوم است ـ همواره روند معاملات مسکن نزولی بوده است.

رییس اسبق اتحادیه مشاوران املاک عنوان کرد: در تهران این روند نزولی قیمت شدت بیشتری داشته و در سطح کشور نیز به‌طور میانگین همین وضعیت حاکم بوده است. در شهر‌های شمالی کشور گفته می‌شود به‌دلیل شرایطی مانند جنگ یا کمبود آب، برخی به‌سمت خرید و سرمایه‌گذاری در شمال رفته‌اند، بله، این اتفاق تا حدی رخ داده است، اما وقتی میزان عرضه و تقاضا و حجم معاملات در شمال کشور بررسی می‌شود، روشن است که ادعا‌ها اغراق‌آمیز است.

منبع تسنیم

