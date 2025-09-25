رکوردشکنی قیمت ویلا در مازندران + جدول
مناطق شمالی کشور به ویژه نوشهر، بابلسر، چمستان و سرخرود همچنان جزو گرانترین و پرتقاضاترین مقاصد خرید ویلا هستند و طیف وسیعی از خریداران از سرمایهگذاران تا خانوادههایی که به دنبال اقامت کوتاه مدت یا دائم هستند، در این بازار فعالاند.
|
لیست قیمت خرید ویلا در مازندران - مهر ماه ۱۴۰۴
|
محله
|
مشخصات
|
قیمت هر مترمربع (تومان)
|
قیمت کل (تومان)
|
نوشهر
|
۱۰۰ متر- سال ساخت ۱۴۰۴- ۲ خوابه
|
۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
بابلسر
|
۱۱۰ متر- سال ساخت ۱۴۰۱- ۲ خوابه
|
۱۶,۸۱۸,۰۰۰
|
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|
رویان
|
۳۱۵ متر- سال ساخت ۱۴۰۳- ۳ خوابه
|
۲۲,۲۲۲,۰۰۰
|
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
آمل
|
۳۰۰ متر- سال ساخت ۱۳۹۷- ۳ خوابه
|
۱۲,۶۶۷,۰۰۰
|
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
چمستان
|
۸۰ متر- سال ساخت ۱۴۰۴- ۲ خوابه
|
۲۷,۵۰۰,۰۰۰
|
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
کیاکلا
|
۵۰۰ متر- سال ساخت ۱۳۹۸- ۱ خوابه
|
۱۲,۶۰۰,۰۰۰
|
۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
قائم شهر
|
۱۴۰ متر- سال ساخت ۱۳۹۸- ۲ خوابه
|
۲۵,۰۰۰,۰۰۰
|
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
محموآباد
|
۲۲۰ متر- سال ساخت ۱۴۰۳- ۳ خوابه
|
۲۲,۷۲۷,۰۰۰
|
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
چمستان
|
۲۰۰ متر- سال ساخت ۱۴۰۰- ۲ خوابه
|
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰