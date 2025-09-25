خانه



سایر رسانه‌ها ۰۳ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۰:۰۱

رکوردشکنی قیمت ویلا در مازندران + جدول

مناطق شمالی کشور به ویژه نوشهر، بابلسر، چمستان و سرخرود همچنان جزو گران‌ترین و پرتقاضاترین مقاصد خرید ویلا هستند و طیف وسیعی از خریداران از سرمایه‌گذاران تا خانواده‌هایی که به دنبال اقامت کوتاه مدت یا دائم هستند، در این بازار فعال‌اند.