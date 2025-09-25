خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رکوردشکنی قیمت ویلا در مازندران + جدول

رکوردشکنی قیمت ویلا در مازندران + جدول
کد خبر : 1691199
لینک کوتاه کپی شد.

مناطق شمالی کشور به ویژه نوشهر، بابلسر، چمستان و سرخرود همچنان جزو گران‌ترین و پرتقاضاترین مقاصد خرید ویلا هستند و طیف وسیعی از خریداران از سرمایه‌گذاران تا خانواده‌هایی که به دنبال اقامت کوتاه مدت یا دائم هستند، در این بازار فعال‌اند.

لیست قیمت خرید ویلا در مازندران - مهر ماه ۱۴۰۴

محله

مشخصات

قیمت هر مترمربع (تومان)

قیمت کل (تومان)

نوشهر

۱۰۰ متر- سال ساخت ۱۴۰۴- ۲ خوابه

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بابلسر

۱۱۰ متر- سال ساخت ۱۴۰۱- ۲ خوابه

۱۶,۸۱۸,۰۰۰

۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

رویان

۳۱۵ متر- سال ساخت ۱۴۰۳- ۳ خوابه

۲۲,۲۲۲,۰۰۰

۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

آمل

۳۰۰ متر- سال ساخت ۱۳۹۷- ۳ خوابه

۱۲,۶۶۷,۰۰۰

۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

چمستان

۸۰ متر- سال ساخت ۱۴۰۴- ۲ خوابه

۲۷,۵۰۰,۰۰۰

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کیاکلا

۵۰۰ متر- سال ساخت ۱۳۹۸- ۱ خوابه

۱۲,۶۰۰,۰۰۰

۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قائم شهر

۱۴۰ متر- سال ساخت ۱۳۹۸- ۲ خوابه

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

محموآباد

۲۲۰ متر- سال ساخت ۱۴۰۳- ۳ خوابه

۲۲,۷۲۷,۰۰۰

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

چمستان

۲۰۰ متر- سال ساخت ۱۴۰۰- ۲ خوابه

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع اقتصادآنلاین
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی