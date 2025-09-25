خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
«پالایشگاه» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه

«سکسکه» ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه امید

«از کرخه تا راین» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش

«جومانجی، مرحله نهایی» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش

«بی پلاک» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«زنبوری به نام مایا - ماجرای گوی طلایی» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«ماهی قهرمان» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«بیگانه» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش

«عجله کن» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه

«ویل هانتینگ نابغه» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«دیده بان» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«ماهیان سرخ» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

«گرگ‌های واشنگتن» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش

«آلوده» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش

«کاپیتان میلر» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه

