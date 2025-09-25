خبرگزاری کار ایران
چه تعداد گیمر در ایران فعال هستند؟ + اینفوگرافیک

چه تعداد گیمر در ایران فعال هستند؟ + اینفوگرافیک
طبق آخرین آمارهای رسمی، تعداد گیمرهای ایران حدود ۳۴ میلیون نفر است که از این تعداد، ۴ میلیون نفر در دسته «گیمرهای حرفه‌ای» قرار دارند. این آمار نشان‌دهنده رشد چشمگیر علاقه به بازی‌های دیجیتال در کشور است.

گیمرهای ایرانی به سه دسته تقسیم می‌شوند: گیمرهای معمولی: بیشترین تعداد را دارند و به صورت تفریحی بازی می‌کنند. گیمرهای نیمه‌حرفه‌ای: زمان بیشتری را به بازی اختصاص می‌دهند و ممکن است در مسابقات محلی شرکت کنند. گیمرهای حرفه‌ای: حدود ۴ میلیون نفر هستند که به طور متوسط بیش از ۲۱ ساعت در هفته بازی می‌کنند.

منبع تجارت نیوز
