چه تعداد گیمر در ایران فعال هستند؟ + اینفوگرافیک

گیمرهای ایرانی به سه دسته تقسیم می‌شوند: گیمرهای معمولی: بیشترین تعداد را دارند و به صورت تفریحی بازی می‌کنند. گیمرهای نیمه‌حرفه‌ای: زمان بیشتری را به بازی اختصاص می‌دهند و ممکن است در مسابقات محلی شرکت کنند. گیمرهای حرفه‌ای: حدود ۴ میلیون نفر هستند که به طور متوسط بیش از ۲۱ ساعت در هفته بازی می‌کنند.

منبع تجارت نیوز

انتهای پیام/