قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۳ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۳ مهر را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۳ مهر
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
719,774
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,077,500
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
849,216
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,259,600
|
درهم امارات
|
293,110
|
پوند انگلیس
|
1,442,500
|
لیر ترکیه
|
25,900
|
فرانک سوئیس
|
1,348,900
|
یوان چین
|
150,400
|
ین ژاپن
|
721,310
|
وون کره جنوبی
|
760
|
دلار کانادا
|
771,600
|
دلار استرالیا
|
706,200
|
دلار نیوزیلند
|
623,500
|
دلار سنگاپور
|
833,200
|
روپیه هند
|
12,090
|
روپیه پاکستان
|
3,799
|
دینار عراق
|
834
|
پوند سوریه
|
82
|
افغانی
|
15,870
|
کرون دانمارک
|
168,700
|
کرون سوئد
|
114,100
|
کرون نروژ
|
107,900
|
ریال عربستان
|
286,380
|
ریال قطر
|
304,700
|
ریال عمان
|
2,786,800
|
دینار کویت
|
3,517,700
|
دینار بحرین
|
2,845,900
|
رینگیت مالزی
|
255,000
|
بات تایلند
|
33,370
|
دلار هنگ کنگ
|
137,900
|
روبل روسیه
|
13,020
|
منات آذربایجان
|
633,000
|
درام ارمنستان
|
2,800
|
لاری گرجستان
|
396,500
|
سوم قرقیزستان
|
12,270
|
سامانی تاجیکستان
|
115,700
|
منات ترکمنستان
|
310,300