قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۳ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۳ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۳ مهر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۳ مهر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

719,774

دلار (بازار آزاد)

1,077,500

یورو (صرافی بانک ملی)

849,216

یورو (بازار آزاد)

1,259,600

درهم امارات

293,110

پوند انگلیس

1,442,500

لیر ترکیه

25,900

فرانک سوئیس

1,348,900

یوان چین

150,400

ین ژاپن

721,310

وون کره جنوبی

760

دلار کانادا

771,600

دلار استرالیا

706,200

دلار نیوزیلند

623,500

دلار سنگاپور

833,200

روپیه هند

12,090

روپیه پاکستان

3,799

دینار عراق

834

پوند سوریه

82

افغانی

15,870

کرون دانمارک

168,700

کرون سوئد

114,100

کرون نروژ

107,900

ریال عربستان

286,380

ریال قطر

304,700

ریال عمان

2,786,800

دینار کویت

3,517,700

دینار بحرین

2,845,900

رینگیت مالزی

255,000

بات تایلند

33,370

دلار هنگ کنگ

137,900

روبل روسیه

13,020

منات آذربایجان

633,000

درام ارمنستان

2,800

لاری گرجستان

396,500

سوم قرقیزستان

12,270

سامانی تاجیکستان

115,700

منات ترکمنستان

310,300
