آیا گوشی شیائومی شما در فهرست دریافت آپدیت جدید است؟

شیائومی پس از پایان موفقیت‌آمیز فاز آزمایشی HyperOS ۳ در شهریور ماه، اکنون خود را برای عرضه نسخه نهایی و پایدار آن آماده می‌کند. این به‌روزرسانی که بر پایه اندروید ۱۶ توسعه یافته، ابتدا برای بازار چین منتشر خواهد شد. برنامه زمان‌بندی رسمی از نیمه اول مهر ۱۴۰۴ با سری شیائومی ۱۵ و ردمی K۸۰ آغاز می‌شود و این فرآیند به تدریج تا اوایل سال ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت تا تمامی دستگاه‌های واجد شرایط را پوشش دهد.

تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵

شیائومی ۱۵ اولترا

شیائومی ۱۵S پرو

شیائومی ۱۵ پرو

شیائومی ۱۵

ردمی K۸۰ پرو

ردمی K۸۰ نسخه Extreme

از ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵

شیائومی MIX Flip ۲

شیائومی Civi ۵ پرو

شیائومی Tablet ۷ اولترا

شیائومی Tablet ۷S Pro ۱۲.۵

شیائومی Tablet ۷ پرو

شیائومی Tablet ۷

ردمی K۸۰

ردمی Turbo ۴ پرو

ردمی Turbo ۴

ردمی K Pad

سری تلویزیون‌های شیائومی S Pro Mini LED ۲۰۲۵

سری تلویزیون‌های شیائومی S Pro Mini LED

سری تلویزیون‌های شیائومی S Mini LED ۲۰۲۵

ساعت شیائومی S۴ Sport

ساعت شیائومی S۴

ساعت شیائومی S۴ eSIM

ساعت شیائومی S۴ eSIM نسخه پانزدهمین سالگرد

ساعت شیائومی S۴ ۴۱mm

شروع از ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵

شیائومی ۱۴ اولترا

شیائومی ۱۴ اولترا نسخه تیتانیوم

شیائومی ۱۴ پرو

شیائومی ۱۴ پرو نسخه ویژه تیتانیوم

شیائومی ۱۴

شیائومی MIX Fold ۴

شیائومی MIX Flip

شیائومی Civi ۴ پرو

شیائومی Tablet ۶S Pro ۱۲.۴

ردمی K۷۰ پرو

ردمی K۷۰ نسخه Extreme

ردمی K۷۰

ردمی K۷۰E

ردمی Pad ۲

شروع از ۳۰ نوامبر

سری تلویزیون‌های ردمی X ۲۰۲۵

نمایشگر ردمی G Pro ۲۷U

شیائومی Band ۱۰

شروع در دسامبر ۲۰۲۵

شیائومی MIX Fold ۳

شیائومی ۱۳ اولترا

شیائومی ۱۳ پرو

شیائومی ۱۳

شیائومی Tablet ۶ پرو

شیائومی Tablet ۶ Max ۱۴

ردمی K۶۰ پرو

ردمی K۶۰ نسخه Extreme

ردمی K۶۰

ردمی Turbo ۳

ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس

ردمی نوت ۱۵ پرو

ردمی نوت ۱۵

ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس

ردمی نوت ۱۴ پرو

ردمی نوت ۱۴ ۵G

ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس

ردمی نوت ۱۳ پرو

ردمی نوت ۱۳R پرو

ردمی نوت ۱۳ ۵G

ردمی نوت ۱۳R

ساعت ردمی ۵

ساعت ردمی ۵ eSIM

شیائومی Band ۹ پرو

شیائومی Band ۹

از ژانویه ۲۰۲۶

شیائومی MIX Fold ۲

شیائومی ۱۲S اولترا

شیائومی ۱۲S پرو

شیائومی ۱۲S

شیائومی ۱۲ پرو

شیائومی ۱۲

شیائومی Civi ۳

شیائومی Civi ۲

ردمی K۵۰ نسخه Extreme

ردمی نوت ۱۵R

ردمی Pad Pro ۵G

ردمی Pad Pro

ردمی نوت ۱۲ توربو

ردمی نوت ۱۲T پرو

ردمی ۱۴C

ردمی ۱۴R ۵G

سری تلویزیون‌های شیائومی S Mini LED

سری تلویزیون‌های ردمی MAX ۲۰۲۵

سری تلویزیون‌های هوشمند ردمی A Pro

سری تلویزیون‌های هوشمند ردمی A ۲۰۲۵

گوشی‌های چینی اولین مدل‌هایی خواهند بود که سیستم عامل جدید را دریافت می‌کنند و دیگر کشورها این ارتقاء را با تأخیر کوتاهی دریافت خواهند کرد. انتظار می‌رود شیائومی فهرست کاملی برای آپدیت سایر کشورها را نیز منتشر کند.

