آیا گوشی شیائومی شما در فهرست دریافت آپدیت جدید است؟
شیائومی با اعلام برنامه زمانی رسمی، عرضه نسخه پایدار HyperOS ۳ را از نیمه اول مهر ماه و با سری شیائومی ۱۵ آغاز میکند.
شیائومی پس از پایان موفقیتآمیز فاز آزمایشی HyperOS ۳ در شهریور ماه، اکنون خود را برای عرضه نسخه نهایی و پایدار آن آماده میکند. این بهروزرسانی که بر پایه اندروید ۱۶ توسعه یافته، ابتدا برای بازار چین منتشر خواهد شد. برنامه زمانبندی رسمی از نیمه اول مهر ۱۴۰۴ با سری شیائومی ۱۵ و ردمی K۸۰ آغاز میشود و این فرآیند به تدریج تا اوایل سال ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت تا تمامی دستگاههای واجد شرایط را پوشش دهد.
تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵
شیائومی ۱۵ اولترا
شیائومی ۱۵S پرو
شیائومی ۱۵ پرو
شیائومی ۱۵
ردمی K۸۰ پرو
ردمی K۸۰ نسخه Extreme
از ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵
شیائومی MIX Flip ۲
شیائومی Civi ۵ پرو
شیائومی Tablet ۷ اولترا
شیائومی Tablet ۷S Pro ۱۲.۵
شیائومی Tablet ۷ پرو
شیائومی Tablet ۷
ردمی K۸۰
ردمی Turbo ۴ پرو
ردمی Turbo ۴
ردمی K Pad
سری تلویزیونهای شیائومی S Pro Mini LED ۲۰۲۵
سری تلویزیونهای شیائومی S Pro Mini LED
سری تلویزیونهای شیائومی S Mini LED ۲۰۲۵
ساعت شیائومی S۴ Sport
ساعت شیائومی S۴
ساعت شیائومی S۴ eSIM
ساعت شیائومی S۴ eSIM نسخه پانزدهمین سالگرد
ساعت شیائومی S۴ ۴۱mm
شروع از ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵
شیائومی ۱۴ اولترا
شیائومی ۱۴ اولترا نسخه تیتانیوم
شیائومی ۱۴ پرو
شیائومی ۱۴ پرو نسخه ویژه تیتانیوم
شیائومی ۱۴
شیائومی MIX Fold ۴
شیائومی MIX Flip
شیائومی Civi ۴ پرو
شیائومی Tablet ۶S Pro ۱۲.۴
ردمی K۷۰ پرو
ردمی K۷۰ نسخه Extreme
ردمی K۷۰
ردمی K۷۰E
ردمی Pad ۲
شروع از ۳۰ نوامبر
سری تلویزیونهای ردمی X ۲۰۲۵
نمایشگر ردمی G Pro ۲۷U
شیائومی Band ۱۰
شروع در دسامبر ۲۰۲۵
شیائومی MIX Fold ۳
شیائومی ۱۳ اولترا
شیائومی ۱۳ پرو
شیائومی ۱۳
شیائومی Tablet ۶ پرو
شیائومی Tablet ۶ Max ۱۴
ردمی K۶۰ پرو
ردمی K۶۰ نسخه Extreme
ردمی K۶۰
ردمی Turbo ۳
ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس
ردمی نوت ۱۵ پرو
ردمی نوت ۱۵
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس
ردمی نوت ۱۴ پرو
ردمی نوت ۱۴ ۵G
ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس
ردمی نوت ۱۳ پرو
ردمی نوت ۱۳R پرو
ردمی نوت ۱۳ ۵G
ردمی نوت ۱۳R
ساعت ردمی ۵
ساعت ردمی ۵ eSIM
شیائومی Band ۹ پرو
شیائومی Band ۹
از ژانویه ۲۰۲۶
شیائومی MIX Fold ۲
شیائومی ۱۲S اولترا
شیائومی ۱۲S پرو
شیائومی ۱۲S
شیائومی ۱۲ پرو
شیائومی ۱۲
شیائومی Civi ۳
شیائومی Civi ۲
ردمی K۵۰ نسخه Extreme
ردمی نوت ۱۵R
ردمی Pad Pro ۵G
ردمی Pad Pro
ردمی نوت ۱۲ توربو
ردمی نوت ۱۲T پرو
ردمی ۱۴C
ردمی ۱۴R ۵G
سری تلویزیونهای شیائومی S Mini LED
سری تلویزیونهای ردمی MAX ۲۰۲۵
سری تلویزیونهای هوشمند ردمی A Pro
سری تلویزیونهای هوشمند ردمی A ۲۰۲۵
گوشیهای چینی اولین مدلهایی خواهند بود که سیستم عامل جدید را دریافت میکنند و دیگر کشورها این ارتقاء را با تأخیر کوتاهی دریافت خواهند کرد. انتظار میرود شیائومی فهرست کاملی برای آپدیت سایر کشورها را نیز منتشر کند.