اعتراف بزرگ گوگل / در دوران بایدن، سانسور میکردیم
علاوهبر شرکت متا، گوگل هم اعتراف کرد که بهخاطر فشار دولت بایدن، محتوای مرتبط با کرونا و انتخابات را سانسور میکرده است.
براساس اعلام گوگل، حسابهای یوتیوبی که بهدلیل بیان دیدگاههای سیاسی بهطور دائم مسدود شده بودند، برمیگردند. این شرکت اعتراف بزرگی کرد و گفت در دوران ریاست جمهوری جو بایدن برای حذف محتوای مرتبط با کرونا تحت فشار قرار گرفته بود و دست به سانسور اطلاعات میزد.
حساب یوتیوب تعداد بسیار زیادی از مردم عادی و شخصیتهای معروف بهدلیل دیدگاههایشان دربارهی همهگیری کرونا یا انتخابات بهصورت دائمی مسدود شده بود. گوگل حالا بیشازپیش به آزادی بیان تعهد دارد و قول داد تا به تمام افرادی که حسابشان مسدود شده است فرصت دوباره بدهد.
در واقع، دولت بایدن گوگل را مجبور میکرد تا بهصورت مستقل برخی اطلاعات مربوط به کرونا و انتخابات را سانسور کند. در دورهی همهگیری، حساب یوتیوب بسیاری از کاربران فقط بهخاطر نظرشان دربارهی ماسک صورت برای همیشه مسدود شده بود.
گوگل گفت حالا برای افراد محافظهکار ارزش قائل است و اعتراف کرد که چنین افرادی نقش بسیار مهمی در گفتمان مدنی دارند. دولت بایدن در پشت صحنه گوگل را مجبور میکرد تا اطلاعات نادرست مربوط به کرونا را حذف کند.
مقامات دولت بایدن بهصورت مکرر و مستمر با گوگل تماس میگرفتند و این شرکت را بهخاطر برخی محتوای مرتبط با همهگیری کووید-۱۹ تحت فشار قرار میدادند.
وکیل گوگل گفت این شرکت مستقل از دولت بایدن و براساس سیاستهای داخلی خود به سانسور محتوا دست میزد. مانتینویوییها میگویند دولت بایدن فضای سیاسی خاصی ایجاد کرده بود تا روی اقدامات شرکتها و پلتفرمهای مختلف برای نشر اطلاعات نادرست تاثیر بگذارد؛ البته اطلاعاتی که از نظر مقامات دولت بایدن نادرست بودند.
افشاگریهای گوگل در نتیجهی تحقیقات چندین سالهای هستند که توسط جمهوریخواهان هدایت میشدند. این تحقیقات بیشتر از همه روی سانسور محتوای مرتبط با کرونا و انتخابات ۲۰۲۰ ایالات متحده متمرکز بودند.
شرکت متا نیز سال گذشته گفت تحت تاثیر فشارهای دولت بایدن برای سانسور اطلاعات قرار گرفته بود و اقدامات دولت را محکوم کرد.
جمهوریخواهان امیداور بودند که دادگاه برای دولت بایدن یک حکم تاریخی صادر و دولتش را به نقض متمم اول قانون اساسی آمریکا محکوم کند؛ ولی چنین اتفاقی هرگز رخ نداد.