تونل هوش مصنوعی در فرودگاه دبی/فیلم

فرودگاه بین‌المللی دبی سرویس جدیدی با عنوان «تونل فرش قرمز» برای کنترل گذرنامه راه‌اندازی کرد که به مسافران اجازه می‌دهد بدون ارائه‌ی پاسپورت یا کارت پرواز و بدون توقف، مراحل خروج را انجام دهند.

سیستم هوشمند مذکور در ترمینال ۳ برای مسافران بیزنس کلاس راه‌اندازی شده و به ۱۰ نفر همزمان اجازه‌ی عبور از تونل را می‌دهد تا فرایند امنیتی سریع‌تر انجام شود. شناسایی هویت، تایید رزرو و پردازش خروج مسافران، با هوش مصنوعی، دوربین‌های بیومتریک و داده‌های پرواز یکپارچه انجام می‌شود.

مسافران باید از قبل ثبت‌نام کنند و جزئیات گذرنامه‌ی خود را با عکس (شامل اطلاعات بیومتریک) ثبت کنند.

فاطیما سلیم المازروئی، مدیر دفتر مدیریت پروژه در اداره‌ی کل اقامت و امور اتباع خارجی دبی، می‌گوید این سرویس اولین نمونه در نوع خود است و فرایند مهاجرت را در چند ثانیه و همزمان برای چند مسافر انجام می‌دهد.

المازروعی می‌گوید: «ما از داده‌های بیومتریک که در سیستم‌هایمان ذخیره شده‌اند، برای تأیید هویت هر مسافری که از این سرویس استفاده می‌کند، بهره می‌بریم.» دبی می‌خواهد به‌زودی این فناوری را به سایر ترمینال‌ها و فرودگاه بین‌المللی آل مکتوم گسترش دهد.