تونل هوش مصنوعی در فرودگاه دبی/فیلم
فرودگاه دبی با تونل هوشمند، کنترل پاسپورت را حذف کرد تا مسافران بدون توقف و با هوش مصنوعی از گیتها عبور کنند.
فرودگاه بینالمللی دبی سرویس جدیدی با عنوان «تونل فرش قرمز» برای کنترل گذرنامه راهاندازی کرد که به مسافران اجازه میدهد بدون ارائهی پاسپورت یا کارت پرواز و بدون توقف، مراحل خروج را انجام دهند.
سیستم هوشمند مذکور در ترمینال ۳ برای مسافران بیزنس کلاس راهاندازی شده و به ۱۰ نفر همزمان اجازهی عبور از تونل را میدهد تا فرایند امنیتی سریعتر انجام شود. شناسایی هویت، تایید رزرو و پردازش خروج مسافران، با هوش مصنوعی، دوربینهای بیومتریک و دادههای پرواز یکپارچه انجام میشود.
مسافران باید از قبل ثبتنام کنند و جزئیات گذرنامهی خود را با عکس (شامل اطلاعات بیومتریک) ثبت کنند.
فاطیما سلیم المازروئی، مدیر دفتر مدیریت پروژه در ادارهی کل اقامت و امور اتباع خارجی دبی، میگوید این سرویس اولین نمونه در نوع خود است و فرایند مهاجرت را در چند ثانیه و همزمان برای چند مسافر انجام میدهد.
المازروعی میگوید: «ما از دادههای بیومتریک که در سیستمهایمان ذخیره شدهاند، برای تأیید هویت هر مسافری که از این سرویس استفاده میکند، بهره میبریم.» دبی میخواهد بهزودی این فناوری را به سایر ترمینالها و فرودگاه بینالمللی آل مکتوم گسترش دهد.