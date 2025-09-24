خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تونل هوش مصنوعی در فرودگاه دبی/فیلم

تونل هوش مصنوعی در فرودگاه دبی/فیلم
کد خبر : 1690950
لینک کوتاه کپی شد.

فرودگاه دبی با تونل هوشمند، کنترل پاسپورت را حذف کرد تا مسافران بدون توقف و با هوش مصنوعی از گیت‌ها عبور کنند.

 فرودگاه بین‌المللی دبی سرویس جدیدی با عنوان «تونل فرش قرمز» برای کنترل گذرنامه راه‌اندازی کرد که به مسافران اجازه می‌دهد بدون ارائه‌ی پاسپورت یا کارت پرواز و بدون توقف، مراحل خروج را انجام دهند.

سیستم هوشمند مذکور در ترمینال ۳ برای مسافران بیزنس کلاس راه‌اندازی شده و به ۱۰ نفر همزمان اجازه‌ی عبور از تونل را می‌دهد تا فرایند امنیتی سریع‌تر انجام شود. شناسایی هویت، تایید رزرو و پردازش خروج مسافران، با هوش مصنوعی، دوربین‌های بیومتریک و داده‌های پرواز یکپارچه انجام می‌شود.

مسافران باید از قبل ثبت‌نام کنند و جزئیات گذرنامه‌ی خود را با عکس (شامل اطلاعات بیومتریک) ثبت کنند.

فاطیما سلیم المازروئی، مدیر دفتر مدیریت پروژه در اداره‌ی کل اقامت و امور اتباع خارجی دبی، می‌گوید این سرویس اولین نمونه در نوع خود است و فرایند مهاجرت را در چند ثانیه و همزمان برای چند مسافر انجام می‌دهد.

المازروعی می‌گوید: «ما از داده‌های بیومتریک که در سیستم‌هایمان ذخیره شده‌اند، برای تأیید هویت هر مسافری که از این سرویس استفاده می‌کند، بهره می‌بریم.» دبی می‌خواهد به‌زودی این فناوری را به سایر ترمینال‌ها و فرودگاه بین‌المللی آل مکتوم گسترش دهد.

منبع زومیت
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی