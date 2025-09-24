خبرگزاری کار ایران
رسوایی جنجالی پدر ایلان ماسک خبر ساز شد
ارول ماسک، پدر ایلان ماسک، متهم به سوءاستفاده جنسی از پنج فرزندخوانده خود شده است. اتهامی که در سه دهه گذشته بارها موجب شکاف‌های عمیق خانوادگی شده و همچنان بر زندگی و وجهه عمومی خانواده ماسک سایه انداخته است.

 پدر ثروتمند و مشهور «ایلان ماسک» با اتهامات متعدد سوءاستفاده جنسی از کودکان روبه‌رو شده است؛ اتهاماتی که در سه دهه گذشته بارها موجب شکاف‌های عمیق خانوادگی شده و همچنان بر زندگی و وجهه عمومی خانواده ماسک سایه انداخته است.

نشریه آمریکایی «نیویورک‌تایمز» در گزارشی تحقیقی به بررسی اتهامات سوءاستفاده جنسی علیه «ارول ماسک» پدر ۷۹ ساله «ایلان ماسک» پرداخت، اتهاماتی که در چند دهه اخیر بارها مطرح شده‌اند و دست‌کم پنج فرزند تنی و ناتنی او را در آفریقای جنوبی و ایالت کالیفرنیا در بر می‌گیرند.

نخستین اتهام ارول به سال ۱۹۹۳ بازمی‌گردد؛ زمانی که دختر ناتنی چهار ساله‌اش گفته بود که ارول او را لمس کرده است. این دختر حدود ۱۰ سال بعد، ادعای دیگری مطرح کرد که در آن ارول به انجام رفتارهای زننده و ناشایست متهم شده بود. همچنین اتهاماتی درباره آزار ۲ دختر، یک پسر ناتنی و حتی پسر خردسال پنج‌ساله ارول در سال ۲۰۲۳ مطرح شده است.

بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، پلیس دست‌کم سه بار تحقیقاتی در این زمینه آغاز کرده است، اما هیچ‌کدام به محکومیت قضایی منجر نشده‌اند. برخی اعضای خانواده در نامه‌ها و پیام‌هایی به ایلان ماسک درخواست کمک کرده‌اند و او نیز در مواردی از خواهران ناتنی خود حمایت مالی کرده است.

رسوایی جنجالی پدر ایلان ماسک خبر ساز شد

این اتهامات همچنین روابط پرتنش ایلان ماسک با پدرش را تشدید کرده است. او پیش‌تر در مصاحبه‌ای پدرش را فردی شرور توصیف کرده بود که «هر کار شرورانه‌ای» از او سر می‌زند.

ارول ماسک در پاسخ به پرسش‌های نیویورک‌تایمز، تمامی اتهامات را «مزخرف» و «ساختگی» خوانده و گفته این ادعاها توسط اعضای خانواده برای کسب پول از ایلان مطرح شده‌اند. با این حال، اعضای خانواده او بارها تأکید کرده‌اند که این اتهامات «زخم بزرگی» بر جای گذاشته و موجب آسیب‌های عمیقی در روابط خانوادگی شده‌اند.

 

