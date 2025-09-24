استراتژی جدید چین؛ تبدیل جت های قدیمی به پهپادهای رزمی فراصوت/ عکس

گزارش ها نشان می دهند که نیروی هوایی چین در حال تبدیل جت های قدیمی خود مانند جی-6، جی-7 و جی-8 به پهپادهای رزمی است. به نظر می رسد هدف این برنامه، استفاده از آنها از پایگاه های هوایی نزدیک به تنگه تایوان است.

تأیید یک ارزیابی قدیمی در آستانه نمایشگاه هوایی چانگچون در شمال شرقی چین، اولین تصویر از یک جت جی-6 قدیمی مربوط به دوران جنگ سرد که به پهپاد تبدیل شده است، منتشر شد. این تصویر، ارزیابی دیرینه ای را تأیید کرد که ارتش چین قصد دارد از این جت ها به عنوان پلتفرم های بدون سرنشین و فداشونده، برای ایفای نقش هایی مانند فریب دهی و حملات انبوه در صورت حمله به تایوان استفاده کند. جزئیات فنی یکی از تصاویر نزدیک که توسط آندریاس روپرشت، محقق برجسته هوانوردی نظامی چین، به اشتراک گذاشته شده است، نشان می دهد که صندلی خلبان از کابین حذف شده و یک پلاک به زبان ماندارین آن را به عنوان جی-6 معرفی می کند. شنیانگ جی-6 و چنگدو جی-7 به ترتیب نسخه های چینی از هواپیماهای میگ-19 و میگ-21 شوروی هستند که در ابتدا تحت لیسانس در این کشور ساخته شدند. چین بعداً بدنه این هواپیماها را به شدت اصلاح و با قطعات و قطعات الکترونیکی خود سفارشی سازی کرد.

شنیانگ جی-8 نیز یک رهگیر سنگین مجهز به دو پیشرانه بود که با بهره گیری از تجربیات برنامه های قبلی توسعه یافت. این هواپیماها به دلیل تولید در داخل چین، به راحتی توسط شرکت های دولتی قابل اصلاح هستند.

ظهور پهپادها در استراتژی چین

جاه طلبی چین برای تبدیل این هواپیماهای جت به پهپادهای تهاجمی اولین بار در نمایشگاه هوایی ژوهای 2018 نمایان شد، زمانی که یک تابلو نمایش، برنامه ارتش چین برای تبدیل هواگردهای کیو-5، جی-6، جی-7 و جی-8 به پهپاد، در حالی که قرار بود بازنشسته شوند، نشان می داد. در ژوئن 2021، چهار جنگنده جی-7 برای اولین بار وارد منطقه شناسایی دفاع هوایی تایوان شدند که این امر نیز نشانه ای از تغییر نقش آنها بود.

استراتژی "سیکادا"

مطالعه ای که در نوامبر ۲۰۲۲ توسط مؤسسه مطالعات هوافضای میچل (the Mitchell Institute of Aerospace Studies)، به قلم دانیل رایس منتشر شد، تصاویر ماهواره ای پنج پایگاه هوایی را از سال 2018 تا 2022 بررسی کرد و نتیجه گرفت که این پایگاه ها برای پرتاب انبوه پهپادها علیه تایوان طراحی شده اند. این پایگاه ها در استان های فوجیان و گوانگ دونگ چین قرار دارند و به دلیل نزدیکی به تنگه تایوان، برای عملیات های دائمی در صورت حمله احتمالی آماده شده اند.

تصویر گوگل ارث از ژوئن 2018، پایگاه هوایی لونگتیان را نشان می دهد که میزبان هواگردهای احتمالا بدون سرنشین جی-6 و جی-7 در محوطه پرواز است.

این مطالعه، پهپادهای تبدیل شده را جی-6دبلیو، جی-7دبلیو و جی-8دبلیو نام گذاری کرده و پیش بینی می کند که آنها به عنوان موج اول حمله، پیش از جنگنده های خط مقدم مانند شنیانگ جی-16 و چنگدو جی-20، وارد عمل خواهند شد. همچنین، این پهپادها می توانند به موشک های قدیمی هوا به هوا و موشک های ضد کشتی مسلح شوند.

این گزارش، استراتژی چین را «استراتژی سیکادا» می نامد و توضیح می دهد که نیروی هوایی چین چگونه می تواند تعداد زیادی از این پهپادها را در پناهگاه های زیرزمینی پنهان کند تا به صورت ناگهانی و انبوه به تایوان حمله کنند. این حملات انبوه، هدف تضعیف و تحلیل بردن ذخایر موشکی و پدافند هوایی تایوان را دنبال می کنند.

تصویر گوگل ارث از پایگاه هوایی لوشان در سال 2018 که تأسیسات تبدیل هواپیماهای جی-6 و جی-7 به سامانه های بدون سرنشین را در خود جای داده است و تعداد زیادی از این هواپیماها را در محوطه پرواز نشان می دهد.

این پایگاه های هوایی که توسط سامانه های موشکی اچ کیو-9 و اس-300 محافظت می شوند، دارای پناهگاه های مقاوم هستند که امکان نگهداری، سوخت گیری و تسلیح مجدد هواگردها را فراهم می کنند. به گفته رایس، سرکوب این پایگاه ها در صورت حمله، برای تضعیف عملیات های جنگنده های کوتاه برد علیه تایوان حیاتی خواهد بود.

در نهایت، این استراتژی به چین امکان می دهد تا از هواپیماهای قدیمی خود به شکلی نوین و مؤثر بهره برداری کند و با ایجاد ابهام در مورد ماهیت تمرینات نظامی اش، آمادگی خود برای یک حمله احتمالی را افزایش دهد.

تصویر گوگل ارث از پایگاه هوایی لونگتیان نیروی هوایی چین در فوریه 2022، که تأسیسات گسترده پشتیبانی از هواپیماها مانند سایت پدافند سام، آشیانه ها، پناهگاه ها و برج کنترل جدید را نشان می دهد.

منبع عصرایران

