پیشبینی جالب یک کارشناس درباره قیمت مسکن پس از فعال شدن مکانیسم ماشه/ ریزش سنگین قیمت مسکن در راه است؟
یک کارشناس حوزه مسکن درباره آثار احتمالی مکانیسم ماشه بر بازار مسکن گفت: متأسفانه این بازار از جو روانی عمومی جامعه آسیب میپذیرد، اما به طور کلی میتوان گفت که با توجه به جنگ اخیر و از طرفی خروج اتباع بیگانه و همچنین جذاب شدن بازارهای موازی مانند بازار ارز و طلا، بازار مسکن چندان تغییری نخواهد داشت و چه بسا کاهش قیمت نیز همانند گذشته تجربه کند.
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن درباره آثار مکانیزم ماشه بر بازار مسکن گفت: به هر حال، خود مکانیزم ماشه با توجه به این که ظرفیت جدیدی برای تحریم شدن وجود ندارد و تقریباً تمامی بخشها، اشخاص و حتی گاهی برخی نهادها، سازمانها و افراد به طرق مختلف دوبار یا چندین بار تحریم شدهاند، میتوان گفت که مکانیزم ماشه تحریم جدیدی اضافه نمیکند. متأسفانه، آن جو روانی که کشورهای غربی به دنبال آن هستند، بیشتر اثرگذار است و عمدتاً این جعبه روانی توسط بخشی از رسانههای داخلی و همراهی برخی عوامل داخلی، متأسفانه دامن زده و تشویش ایجاد میکند.
او افزود: متأسفانه این جنبه روانی که آسیبرسان شده است و به نظر بنده بخش مسکن به هیچ وجه ارتباطی با خارج از کشور ندارد و بیشتر دادهها و نهادهای این بخش به داخل کشور مربوط میشوند. اگر بخواهیم تأثیر واردات یا نرخ دلار و تحولات بینالمللی را بررسی کنیم، این تأثیرات بسیار کم و محدود خواهد بود.
گودرزی در ادامه تاکید کرد؛ اما موضوع مهمتر، سیاستهای نادرست دولت در حوزه مسکن است؛ به گونهای که این بازار، متأسفانه از جو روانی عمومی جامعه آسیب میپذیرد، اما به طور کلی میتوان گفت که با توجه به جنگ اخیر و از طرفی خروج اتباع بیگانه و همچنین جذاب شدن بازارهای موازی مانند بازار ارز و طلا، بازار مسکن چندان تغییری نخواهد داشت و چه بسا کاهش قیمت نیز همانند گذشته تجربه کند.
کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: این کاهش قیمت به این دلیل است که هیچکس حاضر نیست سرمایه خود را برای چندین سال در بازار مسکن حبس کند و منتظر باشد که آیا قیمتها افزایش پیدا میکند یا خیر. در مقابل، ما شاهد هستیم که نوسانگیرها و سرمایهگذاران حرفهای به راحتی به سمت بازارهای موازی مانند طلا که بیش از ۱۵۰ درصد در یک سال گذشته رشد داشتهاند، رفتهاند.
او گفت: در مقابل، بازار مسکن تأثیر آنچنانی نپذیرفته است و به علت تورمی که در سالهای گذشته تجربه کرده است، بخش بزرگی از تورم را پیشخور کرده و باعث تورم در بسیاری از بخشها شده است؛ زیرا به هر حال بهای تمام شده کالاها و خدمات ارتباط زیادی با قیمت مسکن دارد.
اکنون این پرسش برای برخی مطرح شده است که آیا در آینده افزایش قیمتی در بازار مسکن رخ خواهد داد؟ گودرزی در پاسخ به این سؤال اظهار داشت: خریدار واقعی میتواند مسکن خریداری کند؛ اما بخش سرمایهای و بخش مصرفی این بازار کاملاً آسیب دیدهاند و میتوان گفت که بخش بزرگی از سرمایهها از این بخش خارج شدهاند. مسکن ما نه ارزشمندی دارد و نه نرخ، و دوره انتظار برای خانهدار شدن به بیش از صد سال رسیده است.