قالیباف: شیوه حمله رژیم صهیونیستی ما را غافلگیر کرد/فیلم

شبی که رژیم صهیونیستی به ما حمله کرد، غافلگیر شدیم اما غافلگیری در حمله دشمن نبود که منتظر آن بودیم؛ بلکه غافلگیری در شیوه حمله بود.

رئیس ستاد کل، فرمانده قرارگاه خاتم، مسئول عملیات در ستاد کل، مسئول اطلاعات، فرمانده سپاه، فرمانده هوافضا، فرمانده موشکی، همگی شهید شدند لذا همه افرادی که فرمان اول را می دادند و مغز ما بودند، به شهادت رسیدند که قطعا این یکی از اشکالات ما بوده است که باید بعدا بررسی شود.

دشمن بخشی از رادارهای ما را نیز مورد هدف قرار داد که چشم ما بود. با این حال مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده کل قوا همانند سال ۵۹ که در اتاق جنگ در اهواز حضور یافت، مجددا در این سن و سال و بعد از گذشت بیش از ۴۰ واندی سال در اتاق فرمان حاضر شدند و به صورت مستقیم فرماندهی کردند؛ موشک های ما همان شب شلیک شد و آتش به جایی رسید که در نه ایت دشمنان ما درخواست توقف جنگ را کردند.

