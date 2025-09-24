خبرگزاری کار ایران
قطع بحث‌برانگیز میکروفون‌ها در سازمان ملل حین صحبت درباره فلسطین/فیلم

قطع بحث‌برانگیز میکروفون‌ها در سازمان ملل حین صحبت درباره فلسطین/فیلم
قطع چندین باره صدای تعدادی از مقامات کشورهای مختلف حین سخنرانی درباره فلسطین در سازمان ملل بحث برانگیز شده است.

 سالن مجمع عمومی سازمان ملل طی روزهای گذشته همزمان با برگزاری سخنرانی‌های مقامات کشورهای جهان شاهد تکرار قطع میکروفون‌ها حین صحبت درباره فلسطین بود.

این مسأله در فضای مجازی و در میان کاربران بحث برانگیز شده است چرا که خرابی میکروفون‌ها همزمان با صحبت‌های تنی چند از رهبران جهان درباره غزه و به رسمیت شناختن کشور فلسطین صورت گرفته است.

به عنوان مثال میکروفون رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در زمان صحبت در خصوص اوضاع انسانی غزه و دعوت وی مبنی بر به رسمیت شناختن کشور فلسطین قطع شد. رئیس جمهور اندونزی نیز با قطع میکروفون خود حین صحبت درباره قصد کشورش برای اعزام نیروهای حافظ صلح به غزه رو به رو شد.

صدای نخست وزیر کانادا نیز وقتی داشت درباره به رسمیت شناختن کشور فلسطین صحبت می‌کرد قطع شد.

مسئولان سازمان ملل مدعی شده‌اند که این اتفاقات به دلیل مشکلات فنی صورت گرفته است.

منبع مهر
