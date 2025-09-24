مزایای خوابیدن در اتاق سرد

خواب بخش مهمی از سلامت و رفاه عمومی است و تحقیقات نشان می‌دهند که خوابیدن در دمای خنک‌تر، حدود ۱۸ تا ۲۰ درجه سلسیوس (۶۵ تا ۶۸ درجه فارنهایت)، می‌تواند سلامت شما را بیش از پیش تقویت کند.

از بهبود کیفیت خواب تا تقویت خلق و خو، در ادامه برخی از مزایای احتمالی خوابیدن در اتاق سرد آورده شده است: ۱. کیفیت خواب شما ممکن است بهبود یابد تحقیقات نشان می‌دهد که افزایش دما می‌تواند باعث کاهش مدت و کیفیت خواب شود. خوابیدن در اتاق سرد می‌تواند تولید ملاتونین (هورمونی که به بدن می‌گوید وقت خواب است) را تحریک کند، بنابراین شما راحت‌تر به خواب می‌روید و خواب عمیق‌تری تجربه می‌کنید. ۲. ممکن است سریع‌تر به خواب بروید دمای داخلی بدن شما به طور طبیعی هنگام آماده شدن برای خواب کاهش می‌یابد. بودن در محیط سردتر می‌تواند این روند را تسریع کند و به بدن سیگنال دهد که وقت استراحت است. تحقیقات نشان می‌دهند که دمای بالاتر می‌تواند زمان لازم برای به خواب رفتن را طولانی کند. ۳. ممکن است به کنترل تعریق شبانه کمک کند تعریق شبانه و گرگرفتگی (مانند موردی که در دوران نزدیک به یائسگی رخ می‌دهد) می‌تواند خواب را مختل کند. تنظیم دمای اتاق به شکل خنک می‌تواند باعث استراحت بهتر شود. ۴. ممکن است ریسک دیابت را کاهش دهد

خوابیدن در دمای پایین شبانه می‌تواند به پیشگیری از مشکلات متابولیک مانند دیابت کمک کند. تحقیقات نشان می‌دهند که دمای خنک، فعالیت متابولیک را افزایش می‌دهد، باعث سوخت کالری بیشتر و افزایش چربی قهوه‌ای (چربی خوب) می‌شود. این امر حساسیت بدن به انسولین را بهبود می‌بخشد و به کنترل قند خون کمک می‌کند.

حساسیت به انسولین یعنی بدن چقدر خوب به انسولین پاسخ می‌دهد و قند خون را به سلول‌ها منتقل می‌کند. افراد مبتلا به پیش‌دیابت و دیابت نوع ۲ حساسیت پایین‌تری به انسولین دارند که باعث افزایش قند خون می‌شود.

۵. ممکن است فرآیند ضد پیری را تقویت کند

ملاتونین علاوه بر اینکه هورمون خواب است، یک آنتی‌اکسیدان نیز محسوب می‌شود که فرآیند ضد پیری بدن را پشتیبانی می‌کند. چون خوابیدن در دمای خنک تولید ملاتونین را افزایش می‌دهد، ممکن است اثرات ضد پیری نیز تقویت شود.

معایب احتمالی خوابیدن در محیط سرد

ترجیحات دمایی شخصی: برخی افراد با احساس سرما هنگام خواب راحت نیستند و این می‌تواند کیفیت خوابشان را کاهش دهد.

شرایط خاص سلامتی: برای افرادی که مبتلا به آسم یا بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD) هستند، هوای سرد ممکن است باعث التهاب ریه و اختلال در گردش خون شود.

سایر عادت‌هایی که به خواب بهتر کمک می‌کنند

رعایت روتین شبانه و رفتن به تخت در ساعت ثابت هر شب.

محدود کردن مصرف غذاهای سنگین، الکل و کافئین در شب.

ورزش در صبح؛ تمرین نزدیک به زمان خواب می‌تواند بدن و ذهن را فعال کند.

دوری از نور آبی (مانند تلفن و کامپیوتر) در شب؛ این نور چرخه طبیعی خواب را مختل می‌کند.

تاریک نگه داشتن اتاق با پرده‌های ضخیم یا سایه‌بندها برای تحریک ملاتونین.

در صورت ادامه مشکلات خواب، مشورت با پزشک برای دریافت توصیه‌ها یا داروهای مناسب.

