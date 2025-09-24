بازتاب سخنان رهبر انقلاب در رسانههای جهان
سخنرانی تلویزیونی رهبر انقلاب اسلامی با مردم ایران در رسانههای خارجی بازتاب گستردهای داشت.
حضرت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران سه شنبه شب در یک سخنرانی تلویزیونی با مردم ایران سخن گفتند.
رهبر انقلاب در بخشی از سخنان خود در این گفتگوی تلویزیونی با مردم افزودند: غنیسازی اورانیوم در مسائل گوناگون زندگی مردم تأثیر دارد، در مسئله کشاورزی، در تغذیه، در صنعت، در مواد، در محیط زیست و منابع طبیعی تأثیر دارد.
این سخنرانی تلویزیونی در رسانههای بین المللی انعکاس گستردهای داشت.
خبرگزاری رویترز
این خبرگزاری نوشت: آیتالله علی خامنهای، رهبر عالی ایران، امروز سهشنبه اعلام کرد که مذاکرات با ایالات متحده به نفع تهران نخواهد بود و به «بنبست» خواهد رسید.
[آیت الله] خامنهای در پیامی ضبطشده، همچنین گفت که ایران در زمینه غنیسازی اورانیوم «تسلیم فشارها» نخواهد شد و موضع رسمی طولانیمدت خود را تکرار کرد که ایران به سلاح هستهای نیاز ندارد و قصد تولید آن را هم ندارد.
شبکه الجزیره
شبکه الجزیره در این خصوص نوشت: [آیت الله] خامنهای گفت که غنیسازی اورانیوم را متوقف نخواهیم کرد و مذاکره با آمریکا به نفع ما نخواهد بود.
این شبکه خبری نوشت: رهبر ایران امروز سهشنبه گفت که مذاکرات با ایالات متحده به نفع تهران نخواهد بود و به «بنبست» خواهد رسید.
الجزیره در ادامه گزارش خود افزود: خامنهای در یک پیام ویدئویی ضبطشده نیز اظهار داشت که ایران در موضوع غنیسازی اورانیوم "تسلیم فشارها نخواهد شد" و بار دیگر موضع دیرینه تهران را تکرار کرد که نیازی به سلاح هستهای ندارد و قصد تولید آن را هم ندارد.
این شبکه خبری ۱۰ مورد از برجستهترین محورهای رهبر انقلاب را برشمرد و به قرار زیر نوشت: «ما در میان ۱۰ کشور جهان هستیم که فناوری غنیسازی اورانیوم را دارند.
-به سلاح هستهای نیازی نداریم و قصد تولید آن را نداریم.
-ملت ایران هرگز توقف غنیسازی اورانیوم را نخواهد پذیرفت.
-پذیرش مذاکرات به معنای پذیرش و تسلیم در برابر تهدیدهاست.
-آمریکا میخواهد ما موشک از جمله موشکهای میانبرد نداشته باشیم.
-پذیرش مذاکره تحت تهدید برای هیچ مسئول شریفی پذیرفتنی نیست.
-این آمریکا بود که از توافق هستهای خارج شد و امکان مذاکره با آنها وجود ندارد، چرا که به علت بی اعتمادی، این مذاکرات به بنبست میرسد.
-تنها راه مقابله با چالشها این است که در همه عرصهها قوی شویم.»
یورونیوز
شبکه یورونیوز نیز در پوشش سخنرانی رهبر انقلاب با مردم گزارش داد: رهبر ایران مذاکره «تحت فشار» را رد و تأکید کرد که برنامه غنیسازی صرفاً برای رفع نیازهای غیرنظامی است.
این شبکه افزود: [آیت الله] خامنه ای امروز سهشنبه، گفت که مذاکرات با ایالات متحده به نفع تهران نخواهد بود و به «بنبست» خواهد انجامید، و تأکید کرد که ایران در موضوع غنیسازی اورانیوم «تسلیم فشارها نخواهد شد». او بار دیگر تأکید کرد که غنیسازی تنها برای تأمین نیازهای کشاورزی، صنعتی، دارویی و انرژی کشور است.
در ادامه گزارش یورونیوز آمده است: رهبر ایران افزود که سطح غنیسازی به ۶۰ درصد افزایش یافته تا این نیازها را پوشش دهد و تصریح کرد ایران به دنبال دستیابی به بمب هستهای نیست.
این شبکه خبری گزارش داد: [آیت الله] خامنهای توضیح داد که مذاکره با واشنگتن در شرایط کنونی هیچ فایدهای نخواهد داشت، بلکه صرفاً به معنای «دیکته کردن خواستههای طرف مقابل» است. وی گفت آمریکا میخواهد از طریق مذاکرات، برنامه موشکی ایران را نیز محدود کند و این را «برداشت نادرست از ایران و ملت آن» دانست.
در پایان مطلب این شبکه خبری آمده است: وی همچنین به جنگ اخیر با اسرائیل اشاره کرد و گفت هدف آن ایجاد اعتراضات داخلی علیه حکومت بود، اما این طرح شکست خورد. [آیت الله] خامنهای بر «انسجام و وحدت ملت ایران» تأکید کرد و افزود: «ماجرای حزبالله ادامه دارد و نباید آن را دستکم گرفت.»
شبکه العربیه
این شبکه عربستانی نیز این سخنرانی را پوشش داد و با این تیتر نوشت: «[آیت الله] خامنهای: مذاکره با آمریکا به نفع ما نخواهد بود.»
بر اساس گزارش این شبکه، «رهبر ایران تأکید کرد که تهران نیازی به سلاح هستهای ندارد و قصد تولید آن را ندارد.»
العربیه اعلام کرد: [آیت الله سید علی] خامنهای، امروز سهشنبه گفت که مذاکرات با ایالات متحده به نفع تهران نخواهد بود و به «بنبست» خواهد رسید.
در ادامه خبر این شبکه خبری آمده است: «[آیت الله] خامنهای در پیامی ضبط شده گفت: ایران تسلیم فشارهای غربی برای توقف غنیسازی اورانیوم نخواهد شد.
وی در سخنرانیاش گفت: آمریکاییها میگویند شما نباید هیچگاه غنیسازی کنید. ما در موضوع غنیسازی اورانیوم، هرگز تسلیم فشارها نشدهایم و نخواهیم شد.
العربیه گزارش داد: رهبر ایران همچنین مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرد و گفت چنین گفتوگوهایی «نه تنها بیفایده است، بلکه در شرایط کنونی زیانهای بزرگی دارد که برخی از آنها جبرانناپذیر است.»
روزنامه الشرق الاوسط
این رسانه عربستانی نیز با این تیتر به پوشش این خبر پرداخت و در این باره نوشت: «[آیت الله] خامنهای: مذاکرات با آمریکا به بنبست رسیده است
این رسانه چاپ لندن نوشت: رهبر ایران امروز سهشنبه گفت مذاکرات با ایالات متحده به بنبست رسیده و به نفع تهران نخواهد بود.
الشرق الاوسط در ادامه مطلب خود افزود: رهبر ایران مذاکره مستقیم با واشنگتن را رد کرد و این موضوع احتمالاً آخرین تلاشها برای جلوگیری از بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه تهران را بینتیجه خواهد گذاشت.
الشرق الاوسط اعلام کرد: [آیت الله] خامنهای در پیام ضبطشدهای که از تلویزیون رسمی پخش شد، تأکید کرد ایران در موضوع غنیسازی اورانیوم «تسلیم فشارها نخواهد شد» و بار دیگر موضع دیرینه تهران را تکرار کرد که به سلاح هستهای نیازی ندارد و قصد تولید آن را ندارد.
این روزنامه نوشت: رهبر ایران گفت: «ایالات متحده از پیش نتیجه مذاکرات را اعلام کرده است، نتیجهای که همان توقف فعالیتهای هستهای و غنیسازی است. این مذاکره نیست، بلکه دیکته و تحمیل است.»
الشرق الاوسط اعلام کرد: [آیت الله] خامنهای افزود که مذاکره با آمریکا «به بنبست رسیده است» و تصریح کرد که چنین مذاکراتی «نه تنها سودی ندارد، بلکه در شرایط کنونی خسارتهای بزرگی وارد میکند که برخی از آنها جبرانناپذیر است.»
این روزنامه نوشت: رهبر ایران تأکید کرد: «مذاکره با آمریکا در وضعیت کنونی به ضرر منافع ماست. پذیرش مذاکره تحت تهدید به معنای تسلیم در برابر فشارهاست و هیچ کشوری با عزت چنین چیزی را نمیپذیرد.»
الشرق الاوسط اعلام کرد: [آیت الله] خامنهای بار دیگر بر ادامه غنیسازی اورانیوم تأکید کرد و گفت: «ملت ایران توقف غنیسازی را نخواهد پذیرفت. ما نیازی به سلاح هستهای نداریم و قصد تولید آن را نداریم.»
این روزنامه در پایان مطلب خود نوشت: رهبر ایران تأکید کرد که «آمریکا میخواهد ما موشک نداشته باشیم، حتی موشکهای میانبرد.»