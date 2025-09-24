یک نقاشی از پابلو پیکاسو پس از ۸۰ سال رونمایی میشود
یک نقاشی دیدهنشده از پابلو پیکاسو پس از ۸۰ سال رونمایی میشود. این تابلو با عنوان «نیمتنهی زنی با کلاه گلدار» دُرا مار، عکاس و نقاش فرانسوی و یکی از الهامبخشهای اصلی پیکاسو را به تصویر میکشد.
ارزش این اثر حدود ۹.۴۵ میلیون دلار برآورد شده و قرار است در تاریخ ۲۴ اکتبر در پاریس به حراج گذاشته شود. این نخستین بار است که پس از هشت دهه، عموم مردم میتوانند آن را ببینند.
این پرتره در ژوئیه ۱۹۴۳، همزمان با اشغال پاریس توسط نازیها خلق شد و کارشناسان هنری آن را اثری با اهمیت تاریخی و هنری برجسته میدانند.