خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک نقاشی از پابلو پیکاسو پس از ۸۰ سال رونمایی می‌شود

یک نقاشی از پابلو پیکاسو پس از ۸۰ سال رونمایی می‌شود
کد خبر : 1690612
لینک کوتاه کپی شد.

یک نقاشی دیده‌نشده از پابلو پیکاسو پس از ۸۰ سال رونمایی می‌شود. این تابلو با عنوان «نیم‌تنه‌ی زنی با کلاه گل‌دار» دُرا مار، عکاس و نقاش فرانسوی و یکی از الهام‌بخش‌های اصلی پیکاسو را به تصویر می‌کشد.

ارزش این اثر حدود ۹.۴۵ میلیون دلار برآورد شده و قرار است در تاریخ ۲۴ اکتبر در پاریس به حراج گذاشته شود. این نخستین بار است که پس از هشت دهه، عموم مردم می‌توانند آن را ببینند.

این پرتره در ژوئیه ۱۹۴۳، هم‌زمان با اشغال پاریس توسط نازی‌ها خلق شد و کارشناسان هنری آن را اثری با اهمیت تاریخی و هنری برجسته می‌دانند.

منبع فارس
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی