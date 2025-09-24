قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۲ مهر را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۲ مهر
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
719,711
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,063,700
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
847,292
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,221,700
|
درهم امارات
|
282,850
|
پوند انگلیس
|
1,399,100
|
لیر ترکیه
|
24,900
|
فرانک سوئیس
|
1,306,500
|
یوان چین
|
145,500
|
ین ژاپن
|
700,460
|
وون کره جنوبی
|
740
|
دلار کانادا
|
748,100
|
دلار استرالیا
|
683,200
|
دلار نیوزیلند
|
606,300
|
دلار سنگاپور
|
807,200
|
روپیه هند
|
11,660
|
روپیه پاکستان
|
3,666
|
دینار عراق
|
805
|
پوند سوریه
|
79
|
افغانی
|
15,340
|
کرون دانمارک
|
163,600
|
کرون سوئد
|
110,900
|
کرون نروژ
|
104,700
|
ریال عربستان
|
276,210
|
ریال قطر
|
293,100
|
ریال عمان
|
2,687,800
|
دینار کویت
|
3,395,000
|
دینار بحرین
|
2,744,800
|
رینگیت مالزی
|
246,600
|
بات تایلند
|
32,490
|
دلار هنگ کنگ
|
133,100
|
روبل روسیه
|
12,410
|
منات آذربایجان
|
610,500
|
درام ارمنستان
|
2,700
|
لاری گرجستان
|
382,400
|
سوم قرقیزستان
|
11,830
|
سامانی تاجیکستان
|
112,000
|
منات ترکمنستان
|
298,000