خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1690560
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۲ مهر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۲ مهر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

719,711

دلار (بازار آزاد)

1,063,700

یورو (صرافی بانک ملی)

847,292

یورو (بازار آزاد)

1,221,700

درهم امارات

282,850

پوند انگلیس

1,399,100

لیر ترکیه

24,900

فرانک سوئیس

1,306,500

یوان چین

145,500

ین ژاپن

700,460

وون کره جنوبی

740

دلار کانادا

748,100

دلار استرالیا

683,200

دلار نیوزیلند

606,300

دلار سنگاپور

807,200

روپیه هند

11,660

روپیه پاکستان

3,666

دینار عراق

805

پوند سوریه

79

افغانی

15,340

کرون دانمارک

163,600

کرون سوئد

110,900

کرون نروژ

104,700

ریال عربستان

276,210

ریال قطر

293,100

ریال عمان

2,687,800

دینار کویت

3,395,000

دینار بحرین

2,744,800

رینگیت مالزی

246,600

بات تایلند

32,490

دلار هنگ کنگ

133,100

روبل روسیه

12,410

منات آذربایجان

610,500

درام ارمنستان

2,700

لاری گرجستان

382,400

سوم قرقیزستان

11,830

سامانی تاجیکستان

112,000

منات ترکمنستان

298,000
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی