قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا
بروزرسانی: چهارشنبه ۲ مهر
عنوان نرخ
قیمت (ریال)
طلای 18 عیار / 750
100,136,000
طلای 18 عیار / 740
98,801,000
طلای ۲۴ عیار
133,356,000
طلای دست دوم
98,711,550
آبشده کمتر از کیلو
433,450,000
مثقال طلا
433,340,000
انس طلا
3,777.49
قیمت سکه
سکه امامی تک فروشی
1,076,600,000
سکه بهار آزادی تک فروشی
991,100,000
نیم سکه تک فروشی
560,600,000
ربع سکه تک فروشی
335,600,000
سکه گرمی تک فروشی
167,300,000
تمام سکه (قبل 86)
990,000,000
نیم سکه (قبل 86)
490,000,000
ربع سکه (قبل 86)
255,000,000
حباب سکه
حباب سکه امامی
115,520,000
حباب سکه بهار آزادی
33,820,000
حباب نیم سکه
76,430,000
حباب ربع سکه
90,200,000
حباب سکه گرمی
48,950,000