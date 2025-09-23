ژاپن استفاده روزانه از موبایل و نمایشگرهای دیجیتال را محدود کرد

شورای شهر تویواکه در استان آیچی ژاپن قانونی غیرالزام‌آور تصویب کرده است که از شهروندان می‌خواهد استفاده روزانه از موبایل، کنسول بازی و نمایشگرهای دیجیتال را در خارج از ساعات کاری و مدرسه به دو ساعت کاهش دهند.

این دستورالعمل که از ۱ اکتبر ۲۰۲۵ اجرایی می‌شود، نخستین اقدام از این نوع در ژاپن است و بر استراحت کافی و سلامت جسمی و روانی افراد تا ۱۸ سال تمرکز دارد.

بر اساس این قانون، کودکان دبستانی نباید بعد از ساعت ۹ شب از موبایل استفاده کنند و دانش‌آموزان دبیرستانی و بزرگسالان نباید بعد از ساعت ۱۰ شب از دستگاه‌های دیجیتال بهره ببرند.

مقامات محلی هشدار داده‌اند که استفاده بیش از حد از نمایشگرها، به‌خصوص پخش ویدئو، می‌تواند خواب و تعاملات خانوادگی را کاهش دهد.

والدین نیز تشویق شده‌اند قوانین شفافی برای استفاده از موبایل و دستگاه‌های دیجیتال در خانه وضع کنند و در صورت نیاز مشاوره برای مدیریت ساعت استفاده از دستگاه‌ها دریافت کنند.

