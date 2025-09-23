خبرگزاری کار ایران
زهرا پزشکیان همراه پدرش عازم نیویورک شد؟
کد خبر : 1690414
مسعودپزشکیان امروز سه شنبه اول مهرماه راهی نیویورک شد تا در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند.

اما بر اساس آنچه که امروز خبرگزاریها گزارش دادند، این کشور از صدور ویزا برای بخش عمده تیم اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای رئیس‌جمهور ایران جهت پوشش سفر به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل خودداری کرده است.در تصاویر بدرقه پزشکیان به نیویورک زهرا پزشکیان و همسرش حسن مجیدی هم حضور دارند اما سوال این است که با توجه به اینکه یوسف پزشکیان مانند پارسال پدرش را در آمریکا همراهی نکرد، آیا زهرا پزشکیان هم در این سفر حضور دارد یا فقط برای بدرقه پدرش به فرودگاه مهرآباد رفته بود؟

منبع اقتصادآنلاین
