چگونه خواب نوزادان را تنظیم کنیم؟
یک مطالعه جدید نشان میدهد مادران پرمشغله اگر شیر دوشیده شده در صبح را به نوزاد خود بدهند، ممکن است سیگنال اشتباهی به او ارسال کنند.
محققان گزارش دادند که ترکیب شیر مادر در طول روز تغییر میکند، از جمله هورمونهایی که تصور میشود بر الگوهای خواب / بیداری نوزادان تأثیر میگذارند.
محققان هشدار دادند که اگر مادر شیر خود را صبح ذخیره کند و سپس آن را بعد از ظهر یا عصر به نوزاد بدهد، ممکن است ناخواسته خواب نوزاد خود را مختل کند.
«ملیسا وورتمن»، محقق اصلی از دانشگاه راتگرز در نیوجرزی، در یک بیانیه خبری گفت: «شیر مادر یک غذای پویا است: هنگام استفاده از شیر دوشیده شده باید به زمان تغذیه نوزاد با آن توجه شود.»
«ماریا گلوریا دومینگز-بلو»، محقق ارشد و استاد بیوشیمی و میکروبیولوژی در راتگرز، در یک بیانیه خبری گفت: «زمانبندی این نشانهها به ویژه در اوایل زندگی، زمانی که ساعت شبانهروزی داخلی نوزاد هنوز در حال تکامل است، بسیار مهم خواهد بود.»
محققان میگویند پزشکان شیر مادر را یک «غذای فوقالعاده» برای نوزاد میدانند که سرشار از ویتامینها، مواد معدنی و ترکیباتی است که به ساخت سیستم ایمنی نوزاد و تغذیه بدن در حال رشد کمک میکند.
تصور میشود که شیر مادر بهترین منبع تغذیه نوزاد است، اما بسیاری از مادران نمیتوانند چندین بار در طول روز و شب مستقیماً به نوزاد خود شیر بدهند. در عوض، آنها از پمپ برای دوشیدن و ذخیره شیر برای شیردهیهای بعدی استفاده میکنند.
برای این مطالعه، محققان ۱۰ میلیلیتر نمونه شیر مادر را از ۲۱ زن در فواصل زمانی مشخص در دو روز، تقریباً به فاصله یک ماه، گرفتند: ۶ صبح، ظهر، ۶ عصر و نیمهشب. ۱۷ شرکتکننده دیگر نیز نمونههایی به اندازه یک روز را در همان زمانها ارائه کردند.
محققان نمونهها را از نظر سطح سه هورمون ملاتونین، کورتیزول و اکسیتوسین تجزیه و تحلیل کردند. ملاتونین و کورتیزول در تنظیم چرخههای خواب / بیداری نقش دارند.
نمونههای شیر مادر همچنین از نظر سطح ایمونوگلوبولین A، یک پروتئین آنتیبادی تولید شده توسط سیستم ایمنی، و لاکتوفرین، پروتئین شیر، تجزیه و تحلیل شدند. این دو بر سیستم گوارش نوزاد تأثیر میگذارند.
نتایج نشان داد که ملاتونین و کورتیزول در طول روز متفاوت بودند. ملاتونین در نیمهشب به اوج خود میرسد، در حالی که کورتیزول در اوایل صبح در بالاترین حد خود قرار دارد.
وورتمن گفت: «همه ما ریتمهای شبانهروزی در خون خود داریم و در مادران شیرده، این ریتمها اغلب در شیر مادر منعکس میشوند. هورمونهایی مانند ملاتونین و کورتیزول از این ریتمها پیروی میکنند و از گردش خون مادر وارد شیر میشوند.»
سایر اجزای شیر مادر عمدتاً در طول روز پایدار بودند. محققان گفتند که این ممکن است به این دلیل باشد که آنها به شدت تحت تأثیر سیگنالهایی که ریتمهای شبانهروزی را دیکته میکنند، قرار نمیگیرند.
محققان گفتند که نتایج نشان میدهد مادران باید سعی کنند شیر دوشیده شده خود را طوری به نوزاد بدهند که منعکس کننده زمان جمعآوری و ذخیره آن باشد.
دومینگوز-بلو گفت: «برچسبگذاری شیر دوشیده شده به عنوان «صبح»، «بعد از ظهر» یا «عصر» و دادن آن به طور متناسب میتواند به تنظیم زمان دوشیدن و تغذیه کمک کند و ترکیب هورمونی و میکروبی طبیعی شیر و همچنین سیگنالهای شبانهروزی را حفظ کند.»
وورتمن گفت: «برای مادران پرمشغله، این تنظیم عملی است.»
او در پایان گفت: «در جوامع مدرن که ممکن است برای مادران مقدور نباشد که در طول روز در کنار نوزادان خود بمانند، تنظیم زمان تغذیه با زمان دوشیدن شیر، گامی ساده و عملی است که مزایای شیر مادر را هنگام تغذیه با شیر دوشیده شده به حداکثر میرساند.»