نیاز جدی به خدمات حقوقی قابل اعتماد

با توجه به افزایش تقاضا برای خدمات حقوقی و بیمه‌ای در میان جامعه فارسی‌زبان داخل و خارج از کشور، دو پلتفرم IranianLawyer.com و Azki.com به‌عنوان نمونه‌های موفق کارآفرینی ایرانی در حوزه دیجیتال معرفی شده‌اند.

هر روز هزاران نفر پس از تصادفات شدید به دنبال کمک حقوقی فوری هستند؛ موضوعی که نه تنها حساسیت بالایی دارد بلکه هزینه‌های سنگینی را به ‌ویژه در فضای دیجیتال به همراه دارد. طبق داده‌ها، کلیدواژه‌هایی مانند «Truck Accident Lawyer Near Me» در تبلیغات گوگل بیش از ۱۰۰۰ دلار به‌ ازای هر کلیک هزینه دارند و ماهانه تا یک میلیون بار جست ‌وجو می‌شوند. این آمار نشان‌دهنده اهمیت پرونده‌های تصادف و ضرورت دسترسی سریع به وکلای متخصص است.

TruckAccidentAttorney.us: ۱۰۰۰ دلار به ازای هر کلیک، جستجو شده بین ۱۰۰هزار تا ۱میلیون بار در ماه

پلتفرم IranianLawyer.com برای پر کردن همین خلأ طراحی شده و فارسی‌زبانان را به وکلای متخصص در حوزه‌های مختلف از جمله تصادفات رانندگی، آسیب‌های جدی و دعاوی خانوادگی متصل می‌کند. این سامانه با شعار:

بزرگ‌ترین موفقیت ما، خدمت همیشگی به جامعه‌مان است بر جنبه‌های فرهنگی و زبانی نیز تمرکز دارد.

وکیل ایرانی؛ ترکیب تخصص حقوقی و درک فرهنگی

کارشناسان می‌گویند انتخاب یک وکیل ایرانی تنها به دلیل دانش حقوقی نیست، بلکه فهم مشترک فرهنگی و زبانی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. به همین دلیل، دایرکتوری‌هایی مانند IranianLawyer.com برای خانواده‌های فارسی‌زبان در شرایط بحرانی یک مرجع کلیدی محسوب می‌شوند.

ازکی؛ تجربه موفق در صنعت بیمه دیجیتال ایران

نام «ازکی» نیز در سال‌های اخیر به‌عنوان بزرگ‌ ترین پلتفرم دیجیتال بیمه در ایران شناخته شده است. این استارتاپ که میلیون‌ها کاربر دارد، بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ توسط یاشار ژاله ‌دوست، کارآفرین ایرانی، راه‌اندازی شد.

میراث فرهنگی ایرانی در بستر دیجیتال

ژاله ‌دوست همچنین با راه‌اندازی PersianRugs.com – The King of Rugs نقش مهمی در معرفی و صادرات جهانی فرش دستباف ایرانی ایفا کرد. این پلتفرم پس از تحقق اهدافش به فروش رسید اما همچنان به‌عنوان نمونه‌ای موفق از کارآفرینی فرهنگی ایرانی یاد می‌شود.

درباره بنیانگذار

یاشار ژاله‌ دوست اولین مدیر عامل (۱۳۹۵-۱۳۹۷)، بنیانگذار و عضو هیئت مدیره ازکی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و MBA در رشته مهندسی برق از دانشگاه بوستون و UNH) یک کارآفرین باسابقه و بنیان‌گذار Azki.com (فوریهٔ 2017)، IranianLawyer.com و PersianRugs.com است؛ پلتفرم‌هایی که به نمایش نقش ایرانیان در صنایع مختلف کمک کرده‌اند.

– IranianLawyer.com پلتفرم جهانی حقوقی که برای جامعه فارسی‌زبان طراحی شده است

پلتفرم جهانی حقوقی که برای جامعه فارسی‌زبان طراحی شده است – PersianRugs.com پلتفرمی که در ابتدا برای ترویج صادرات فرهنگی و حفظ هنر ایرانی ایجاد شد

پلتفرمی که در ابتدا برای ترویج صادرات فرهنگی و حفظ هنر ایرانی ایجاد شد – Azki.com معروف ترین پلتفرم دیجیتال بیمه ایران با میلیون‌ها کاربر

پیش از ایجاد IranianLawyer.com، یاشار به‌عنوان استراتژیست ارشد بازاریابی در دفتر مرکزی مایکروسافت فعالیت می‌کرد و در راه‌اندازی پروژه‌هایی مانند Surface All Access و مدیریت صنایع حساس نقش داشت.

او همچنین مجری پادکست ایرانیان (@iranian) است که در آن با چهره‌های برجسته ایرانی در مایکروسافت و حوزه‌های مختلف مصاحبه می‌کند، از جمله:

میترا عزیزی راد (Microsoft, President & COO)

هادی پرتوی (مدیرعاملCode.org )

پژمان نوزاد (مؤسس (Pear VC

دکتر علی خادم ‌حسینی (هیئت علمی هارواردMIT ، مدیرعاملTerasaki Institute )

بابک پرویز (معاون آمازون و مخترعGoogle Glass )

جیمی دلشاد (شهردار سابق بورلی هیلز)

رضا روحانی (پیانیست و آهنگساز بین‌المللی)

آرش همام ‌پور (وکیل برجسته دادگاهی با سابقه دفاع از آسیب‌دیدگان جدی)

یاشار همچنین PersianRugs.com – The King of Rugs را راه‌اندازی کرد تا میراث ایرانی را ارتقا دهد و صادرات فرش دستباف ایرانی را در سطح جهانی ترویج کند؛ این پلتفرم پس از تحقق هدفش به فروش رسید.

