سخنان شریعتمداری همانند اقدامات شعبان بی‌مخ است

علی‌محمد نمازی، فعال سیاسی گفت:باید با «شریعتمداری» برخورد شود؛ سخنان او شبیه اقدامات شعبان بی‌مخ است.

نمازی گفت: «این نوع برخورد و قضاوتی که آقای شریعتمداری انجام داده، کاملا با فرهنگ ایرانی و اسلامی بیگانه است. در دوران دکتر مصدق نیز بودند کسانی که به ایشان حمله می‌کردند و من سخنان شریعتمداری را شبیه به اقدامات شعبان بی‌مخ می‌بینیم و واقعا جای پرسش است که چرا اینچنین به شخصیت‌های شاخص جریان اصلاح‌طلب توهین می‌کند.

حسین شریعتمداری مرزهای توهین را در روزنامه کیهان جابه‌جا کرده و گفته است اصلاح طلبان حاضرند «نشیمنگاه ترامپ را هم ببوسند!» سخنی که با واکنش‌های بسیاری همراه بود و بسیاری گفتند کار رسانه‌ کیهان به کجا رسیده است که دیگر به جای نقد و تحلیل رسما به فحاشی می‌پردازد.

علی‌محمد نمازی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در واکنش به حسین شریعتمداری به «انتخاب» گفت: «این نوع برخورد و قضاوتی که آقای شریعتمداری انجام داده، کاملا با فرهنگ ایرانی و اسلامی بیگانه است. در دوران دکتر مصدق نیز بودند کسانی که به ایشان حمله می‌کردند و من سخنان شریعتمداری را شبیه به اقدامات شعبان بی‌مخ می‌بینیم و واقعا جای پرسش است که چرا اینچنین به شخصیت‌های شاخص جریان اصلاح‌طلب توهین می‌کند. در برابر چنین رفتارهایی دو نگاه وجود دارد: نخست آنکه پاسخ افراد بی‌ادب خاموشی است و اصلا ارزش مقابله ندارد و گروهی باور دارند باید پاسخ او را داد».

او ادامه داد: «پرسش اینجاست که چه اشکالی دارد دیدار و مذاکره میان رئیس‌جمهور ایران و رئیس‌جمهور آمریکا انجام شود؟ و اصلا در یک نظام مردم‌سالار چه ایرادی دارد که همه درباره مذاکره مستقیم نظر خود را بیان کنند؟ چرا روزنامه کیهان به جای گفت‌وگوی منطقی، با ادبیاتی توهین‌آمیز با موافقان مذاکره برخورد می‌کند؟ اکثر تریبون‌ها و رسانه‌ها که در اختیار همفکران آقای شریعتمداری است. چرا او و طیف نزدیک به او حتی تاب‌ شنیدن نظری مخالف با نظر خود را ندارند؟ توهین آقای شریعتمداری باید به شدت محکوم و مورد نکوهش قرار گیرد. من به عنوان یک رزمنده و یک فرهنگی، درخواست می‌کنم که با او برخورد کنند. ادبیات او زشت و غیرقابل‌قبول است. به نظر من آقای شریعتمداری دچار نوعی بیماری است زیرا نشانه‌ای از عدم تعادل در او دیده می‌شود».

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین بیان کرد: «تجربه نشان داده است که افراط و تفریط هر دو زیان‌بارند و پیامدهای تندروی و کندروی را در تاریخ کشور دیده‌ایم. امروز اگر نظرسنجی شود، حتما اکثریت مردم می‌گویند نباید مکانیسم ماشه فعال شود و برای جلوگیری از آن مذاکره ضروری است. حالا سوال این جاست چرا تندروها نمی‌خواهند مشکلات ایران حل‌شود؟ همین پرسش این شائبه را به وجود می‌آورد که مواضع کیهان و دیگر تندروها به‌شدت مشکوک است و مشخصا می‌گویم که توهین‌های اخیر آقای شریعتمداری مصداق اقدام علیه امنیت ملی است».

 نمازی در پایان گفت: «پیش‌تر نیز در مصاحبه‌ای گفته بودم که تندروی‌ها خسارت‌های زیادی به کشور وارد کرده است. اکنون نیز مردم امیدوارند که آقای پزشکیان بتواند با رهبران اروپا و آمریکا وارد مذاکره شود. در چنین شرایطی، توهین‌های روزنامه کیهان جای تأمل دارد که چرا مدیر مسئول این روزنامه هر وقت که سخنی از رفع مشکلات با جامعه جهانی می‌شود، چنین برآشفته می‌شود؟ در نهایتا باز هم می‌گویم که انتظار می‌رود با این‌گونه بی‌قانونی‌ها و هنجارشکنی‌ها قاطعانه برخورد شود».

 

