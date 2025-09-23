خبرگزاری کار ایران
دفتر نتانیاهو عملیات نظامی اسرائیل در قطر را لو داد/فیلم
عدم موفقیت حمله رژیم صهیونیستی به دفتر حماس در دوحه برای ترور سران مقاومت فلسطین، در اذهان همه مردم دنیا به‌عنوان یک شکست اطلاعاتی-نظامی در نظر گرفته شده است.

اما اطلاعات بیشتر نشان می‌دهد که این ناکامی، فراتر از یک شکست اطلاعاتی-نظامی بوده و پای یک کشمکش بزرگ در درون سیستم سیاسی اسرائیل نیز در میان است.

این عملیات عملاً از طریق دفتر نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی لو رفته است؛ دفتر نتانیاهو  بر آن بود تا سران موساد و شاباک را بیشتر تحت فشار قرار بدهد و زمینه تصفیه سازمانی در این دو نهاد امنیتی را فراهم سازد.

 

منبع تسنیم
