دفتر نتانیاهو عملیات نظامی اسرائیل در قطر را لو داد/فیلم

اما اطلاعات بیشتر نشان می‌دهد که این ناکامی، فراتر از یک شکست اطلاعاتی-نظامی بوده و پای یک کشمکش بزرگ در درون سیستم سیاسی اسرائیل نیز در میان است.

این عملیات عملاً از طریق دفتر نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی لو رفته است؛ دفتر نتانیاهو بر آن بود تا سران موساد و شاباک را بیشتر تحت فشار قرار بدهد و زمینه تصفیه سازمانی در این دو نهاد امنیتی را فراهم سازد.

منبع تسنیم

انتهای پیام/