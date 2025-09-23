شاهنامه فردوسی روی ساعت های لاکژری برند سوئیسی/ عکس
برند ساعتسازی لوکس ژاگر-لوکولتر از مجموعه جدید ساعتهای خود با الهام از شاهنامه فردوسی رونمایی کرد. این ساعتهای Reverso Tribute Enamel با ترکیب چهار هنر سنتی، داستانهایی از حماسههای ایرانی همچون نبرد رستم و سیاوش را به تصویر میکشند.
این ساعت، داستانهای حماسی ایران را به تصویر میکشد. از پیروزی سیاوش در میدان چوگان گرفته تا نبرد رستم با دیو اکوان، این ساعت افسانهها، فرهنگ و هنر ساعتسازی ظریف را گرد هم آورده است. پشت هر قاب، یک صفحه میناکاری شده با طرحی و رنگهای زنده آبی، فیروزهای، سبز یا سبز تیره قرار گرفته است.
مجموعه مذکور شامل 4 مدل با نام های جذاب: «سیاوش در حال بازی چوگان در مقابل افراسیاب»/ «فریدون در قالب اژدها، پسرانش را آزمون میکند»/ «سام به کوه البرز میرسد»/ «رستم در پی تعقیب اکوان دیو است» می شود.
ژاگر-لوکولتر یک تولیدکننده ساعت لوکس سوئیسی است که توسط آنتوان لوکولتر در سال ۱۸۳۳ تاسیس شد و در لو-سانتیه سوئیس مستقر است. از سال ۲۰۰۰، این شرکت عضوی از گروه ساعتسازی لوکس سوئیسی، ریشمون بوده است.
هر کدام از چهار مدل مجموعهی Reverso Tribute Enamel شاهنامه تنها در ۱۰ نسخه عرضه شده و قیمت هر ساعت ۱۴۲ هزار دلار (حدود ۱۴ میلیارد تومان) تعیین شده است.