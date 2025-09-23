خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شاهنامه فردوسی روی ساعت‌ های لاکژری برند سوئیسی/ عکس

شاهنامه فردوسی روی ساعت‌ های لاکژری برند سوئیسی/ عکس
کد خبر : 1690335
لینک کوتاه کپی شد.

برند ساعت‌سازی لوکس ژاگر-لوکولتر از مجموعه جدید ساعت‌های خود با الهام از شاهنامه فردوسی رونمایی کرد. این ساعت‌های Reverso Tribute Enamel با ترکیب چهار هنر سنتی، داستان‌هایی از حماسه‌های ایرانی همچون نبرد رستم و سیاوش را به تصویر می‌کشند.

این ساعت، داستان‌های حماسی ایران را به تصویر می‌کشد. از پیروزی سیاوش در میدان چوگان گرفته تا نبرد رستم با دیو اکوان، این ساعت افسانه‌ها، فرهنگ و هنر ساعت‌سازی ظریف را گرد هم آورده است. پشت هر قاب، یک صفحه میناکاری شده با طرحی و رنگ‌های زنده آبی، فیروزه‌ای، سبز یا سبز تیره قرار گرفته است.

مجموعه مذکور شامل 4 مدل با نام های جذاب: «سیاوش در حال بازی چوگان در مقابل افراسیاب»/ «فریدون در قالب اژدها، پسرانش را آزمون می‌کند»/ «سام به کوه البرز می‌رسد»/ «رستم در پی تعقیب اکوان دیو است» می شود.

ژاگر-لوکولتر یک تولیدکننده ساعت لوکس سوئیسی است که توسط آنتوان لوکولتر در سال ۱۸۳۳ تاسیس شد و در لو-سانتیه سوئیس مستقر است. از سال ۲۰۰۰، این شرکت عضوی از گروه ساعت‌سازی لوکس سوئیسی، ریشمون بوده‌ است.

هر کدام از چهار مدل مجموعه‌ی Reverso Tribute Enamel شاهنامه تنها در ۱۰ نسخه عرضه شده و قیمت هر ساعت ۱۴۲ هزار دلار (حدود ۱۴ میلیارد تومان) تعیین شده است.

 

منبع عصر ایران
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی