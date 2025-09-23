قائم پناه:
تایید صلاحیت پزشکیان به تدبیر رهبری انجام شد؛ هر ۱۲ عضو شورای نگهبان ایشان را رد کرده بودند!
جعفر قائمپناه طی سخنانی در دیدار با جمعی از اصلاحطلبان استان قم با تأکید بر اینکه دغدغه اول ما باید ایران باشد، گفت: در جنگ ۱۲ روزه، تمام همّوغم دشمن این بود که با بمباران، مردم را به خیابانها بکشاند و کار ایران را تمام کند. دادههای منابع موثق میگوید که آنها فکر میکردند با این حملات، فروپاشی از درون رخ خواهد داد. اما به ضرس قاطع میگویم که نقشه آنها برای تجزیه ایران شکست خورد، زیرا مردم نگذاشتند.
معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: درست است که ما موشک زدیم و خوب هم زدیم، اما این مردم بودند که ایستادند؛ همان خانم بیحجاب، همان دختر ایرانی خارج از کشور، همانهایی که دلنگران ایران بودند، در خیابانهای خارج از کشور برای ایران ایستادگی کردند و حتی دشنام شنیدند. در داخل کشور نیز همینطور بود؛ افراد زیادی از داخل زندان برای ایران پیام دادند. این انسجام را نباید فراموش کرد. تغییر دو مدیرکل مهم است، اما نباید انسجام شما را برهم بزند. ما در این روزهای سخت به این وحدت نیاز داریم.
وی یادآور شد: به فروردین سال ۱۴۰۳، پیش از شهادت آقای رئیسی، برگردید؛ همه ما امیدمان را از دست داده بودیم و گوشهای نشسته بودیم و نظاره میکردیم. پس از آن حادثه، آقای دکتر پزشکیان که نماینده مجلس بودند، با اصرار دوستان ثبتنام کردند و تا روزهای آخر هم تمایلی نداشتند.
قائمپناه ادامه داد: حتی روزی که تأیید صلاحیت شدند، به شورای نگهبان خواسته شده بودند و من با خود میگفتم چرا این بنده خدا را که نه مشکل مالی و اخلاقی دارد و نه تابعیت فرزندانش مسألهساز است، میخواهند رد کنند. اما ایشان ساعت چهار و نیم به من زنگ زدند و گفتند طوری صحبت کردند که مشخص بود تأیید میشوند. این اتفاق به تدبیر رهبری انجام شد؛ هر ۱۲ عضو شورای نگهبان ایشان را رد کرده بودند، اما در نهایت تأیید شدند.
وی تأکید کرد: ببینید از کجا به کجا رسیدیم. در فروردین ۱۴۰۲ شما نمیتوانستید درباره هیچچیز اظهارنظر کنید و توقع یک فروپاشی درونی وجود داشت، اما اکنون به جایی رسیدهایم که از سر دلسوزی درباره عزل و نصب استاندار و وزیر صحبت میکنید. این نشانه پیروزی شما است. من که برای یک کارشناسی ساده در پزشکی قانونی تأیید صلاحیت نشدم، اکنون در کنار شما بهعنوان معاون رئیسجمهور نشستهام.
معاون اجرایی رئیس جمهور اظهار داشت: اگر رقیب ما در انتخابات پیروز میشد، آیا شما میتوانستید اینجا بنشینید و صحبت کنید؟! قطعاً بابت مواضع سال ۸۸ و سالهای دیگر باید پاسخگو میبودید. شما کار بزرگی کردید، اول برای ایران. اگر آقای دکتر پزشکیان نمیایستاد و موضوع حجاب را حل نمیکرد، آیا فکر نمیکنید با یک فروپاشی اجتماعی مواجه میشدیم؟ آیا دوباره در خیابانها تنش و خونریزی نبود؟ اما این اتفاق نیفتاد و اکنون کنار هم ایستادهایم. من موافق عریانی و بیحجابی نیستم، اما همان تعداد کم، کشور را به تنش میکشید. پس یک انسجام اجتماعی شکل گرفته است.
وی افزود: نظرسنجیهای علمی و مستند نشان میدهد که محبوبیت آقای دکتر پزشکیان از رأیی که آورده بالاتر است و مردم به ایشان اعتماد دارند. اگر ایشان نبودند و حمایت مقام معظم رهبری نبود، مطمئنم جنگ سرنوشت دیگری داشت. تا حالا با آمریکا مذاکره نشده بود و اگر هم شده بود، آمریکا زیر میز زده بود. اما همین مذاکره اخیر، باعث انسجام شد. اگر مذاکره نمیکردیم، مردم میگفتند اگر میرفتید، جنگ نمیشد. ما مذاکره کردیم و غائله جمع شد.
قائمپناه تأکید کرد: دکتر پزشکیان نقطه شفابخشی برای ایران است و مقام معظم رهبری مکرراً ایشان را تأیید میکنند. مدیریت کشور سخت است؛ در پنج ماهه اول سال، تنها ۵۷ درصد از درآمدهای پیشبینیشده ما محقق شده و با کسری ۴۳ درصدی مواجهیم. دکتر پزشکیان معتقد است که باید افکار و اندیشهها را اصلاح کنیم.
ایشان در شورای عالی انقلاب فرهنگی در مقابل تفکری که بر دانشگاهها حاکم است، یکتنه مقاومت میکنند و با قرآن و نهجالبلاغه در برابر خیلیها محکم ایستادهاند. ایشان معتقدند رفتار مردم را باید با رفتار خودمان اصلاح کنیم، نه با زور و بخشنامه. چنانکه اخیراً نیز رسماً با گسترش کمیته مد و لباس مخالفت کردند.
وی یادآور شد: در موضوع گزینش، تحول بزرگی رخ داده و ۳۸ هزار نفر از افرادی که قبلاً رد صلاحیت شده بودند و نمیتوانستند استخدام شوند، به چرخه کار بازگشتهاند و قطعاً بقیه موارد را نیز پیگیری میکنیم.
معاون اجرایی رئیس جمهور راجع به مذاکره با ترامپ نیز گفت: اینطور نیست که کسی بتواند بدون هماهنگی برود و با یک سلام و علیک مشکل را حل کند. اما قطع و یقین بدانید که هم مقام معظم رهبری و هم آقای دکتر پزشکیان بر اساس منافع ملی عمل میکنند و انشاءالله بهزودی خبرهای آن را خواهید شنید. این روزهای سخت، دوران نخستوزیری فروغی را تداعی میکند. کمی صبوری کنید.
وی تأکید کرد: اندیشه را باید با اندیشه پاسخ داد، نه با چماق و برکناری، که آن را زیرزمینی میکند. قم مرکز تبادل افکار است؛ بسمالله، قرآن بیاورید، مقابله و تبیین کنید و تفکر ضدتوسعه را عقب برانید. دانشگاه باید آزاد باشد و ما به آزاداندیشی در آن معتقدیم. میپذیرم که کار شما در استانی که جو غالب آن با تفکر شما سازگاری ندارد، سخت است. اما باید واقعیتها را درک کرد؛ ما تا سه سال آینده با یک مجلس اصولگرا که ۶۰ تا ۷۰ درصد آن از جبهه پایداری هستند، مواجهیم.
قائمپناه افزود: این مجلس یک مؤلفه قدرت است، نه چیزی در مقابل ما. اگر انتصابات هماهنگ نباشد، کارها پیش نمیرود. تعویض یک وزیر، اقتصاد کشور را شش ماه تعطیل میکند. شرایط امروز با سال ۷۶ متفاوت است؛ ما هم در داخل و هم در خارج با مشکلات جدی و موقعیت خطیر مواجهیم.
وی اظهار داشت: ما موافق حضور خانمها در همه عرصهها هستیم و در دولت نیز سه یا چهار خانم حضور دارند و من شخصاً پیگیر بهکارگیری بانوان در عرصههای مدیریتی هستم. اما در انتصابات با مشکلاتی مواجهیم. بدنه نیروهای امنیتی که تغییر نکردهاند. ممکن است فردی به دلیل حرفی که در گذشته زده، طبق قانون، «ضد ولایت فقیه» یا «ضد نظام» شناخته شود و صلاحیت هیچ کاری، حتی کارشناسی در دانشگاه را نداشته باشد. این سیستم عوض نشده است. یک مقام ارشد امنیتی در گذشته به من میگفت: «حرف تو را قبول دارم، اما تو باید بدنه کارشناسی من را قانع کنی؛ من که نمیتوانم همه را اخراج کنم.
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به اینکه بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی در یک «لیست سیاه» قرار دارند، تصریح کرد: بارها اتفاق میافتد که یک وزیر یا استاندار فردی را با اصرار منصوب میکند و صلاحیتش را میگیرد، اما آنقدر از جاهای مختلف فشار میآورند که مجبور به برکناری او میشود. ما در رد صلاحیتها گیر داریم.
دیروز در خصوص نظام پزشکی به آقای اژهای پیغام دادم که پزشکان ما در جنگ و کرونا جانفشانی کردند، اینها را برای یک کار صنفی یا اینکه همسرشان ممکن است حجاب کاملی نداشته باشد، رد صلاحیت نکنید. ایشان پاسخ دادند که اگر کسی در سال ۸۸ قهر کرده، دیگر تمام شده؛ اما بدنه سیستم نمیپذیرد.
وی در پایان گفت: باید مقاومت کنیم و خون جگر بخوریم. راه ما درست است، در درستی آن تردید نکنید. برای اداره کشور و برای ایران عزیز، مجبوریم سختیها را تحمل کنیم.