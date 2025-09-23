جنجال جدید ترامپ به ایران هم رسید

انجمن اوتیسم ایران در پی اظهارات دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا درباره مصرف قرص تایلنول (استامینوفن) در دوران بارداری و ارتباط آن با اوتیسم شدن نوزاد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اخیرا در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اخباری درباره‌ ارتباط مصرف داروی پاراستامول / استامینوفن (تایلنول) در دوران بارداری با افزایش احتمال بروز اوتیسم در کودکان منتشر شده است، در این زمینه خانواده‌ها و عموم جامعه باید به عدم قطعیت یافته‌ها توجه داشته باشند.

براساس این گزارش، برخی مطالعات پژوهشی به ارتباط احتمالی میان مصرف استامینوفن در دوران بارداری و بروز اتیسم اشاره کرده‌اند، اما این نتایج در تحقیقات دیگر تایید نشده و همچنان متناقض و غیرقطعی باقی مانده‌اند. تا این لحظه، هیچ نهاد علمی یا بهداشتی معتبر در سطح بین‌المللی ارتباط مستقیم و قطعی میان مصرف استامینوفن در دوران بارداری و بروز اوتیسم را تایید نکرده است.

این اطلاعیه با تاکید بر نیاز به تحقیقات بیشتر در این رابطه افزوده است: جامعه علمی جهان همچنان در حال بررسی این موضوع است. برای دستیابی به نتیجه‌ نهایی مطالعات گسترده‌تر، دقیق‌تر و کنترل‌شده‌تری مورد نیاز است. بنابراین، هرگونه نتیجه‌گیری قطعی یا توصیه‌های مطلق در این مرحله زودهنگام است.

این اطلاعیه درباره ابعاد انتشار اخبار دارویی افزود: توجه به این نکته ضروری است که انتشار اخبار در حوزه دارو می‌تواند متأثر از عوامل مختلف اقتصادی، تجاری یا غیرعلمی باشد. از همین رو بررسی علمی مستقل و بی‌طرفانه اهمیت ویژه دارد.

انجمن اوتیسم ایران در این اطلاعیه به خانواده‌ها توصیه کرده است که نگرانی والدین در این زمینه قابل درک است، اما تصمیم‌گیری درباره‌ مصرف یا عدم مصرف هر دارویی در دوران بارداری باید تنها با مشورت پزشک متخصص انجام گیرد. مصرف خودسرانه یا قطع ناگهانی دارو بدون نظر پزشک می‌تواند عوارض جدی برای مادر و جنین به همراه داشته باشد.

انجمن اوتیسم ایران برای مقابله با شایعات تأکید کرد که شهروندان باید تنها به منابع معتبر علمی و رسمی اعتماد کنند و از پیگیری شایعات یا گزارش‌های تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند.

این انجمن در اطلاعیه خود آورده است که انجمن اوتیسم ایران در کنار خانواده‌ها خواهد بود و با رصد مستمر یافته‌های علمی و تحلیل رویکردهای بین‌المللی در حوزه دارو، اطلاعات به‌روز و معتبر را در اختیار جامعه قرار خواهد داد.

دونالد ترامپ اعلام کرده است که به‌زودی به پزشکان در آمریکا توصیه خواهد شد داروی مسکن «تایلنول» را برای زنان باردار تجویز نکنند. او این تصمیم را به ارتباط مورد مناقشه و تاییدنشده میان این دارو و بروز اوتیسم نسبت داد.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت مصرف پاراستامول، ماده اصلی تایلنول که در آمریکا با نام استامینوفن هم شناخته می‌شود، «مناسب نیست» و زنان باردار تنها در موارد تب شدید باید از آن استفاده کنند.