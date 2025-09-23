چگونه از باتری گوشی در پاییز و سرما محافظت کنیم؟

با فرارسیدن فصل پاییز و سرد شدن هوا اغلب دیده می‌شود که باتری‌های لوازم الکترونیکی در هوای سرد از کار می‌افتند و به دستگاه‌های دیگری نیاز دارند که دومرتبه به کار بیفتند. بسیاری از کاربران در شهرهایی که کاهش دمای بیشتری تجربه می‌کنند، متوجه شده‌اند باتری موبایل آنها در آن روز دوام نیاورده و حتی میزان شارژ باقی مانده نیز کم و موبایل خاموش شده است.

در قدم اول لازم است کاربران از نوع باتری استفاده شده در گوشی خود آگاهی یابند که می توانند از مشخصات گوشی خود در سایت یا اطلاعات لازم برروی جعبه گوشی پیدا کنند و یا اگر بتوانند به باتری دسترسی داشته باشند، این اطلاعات معمولا برروی خود باتری موجود است.

باتری لیتیوم-یونی درحال حاضر توسط بسیاری از سازنده‌ها استفاده می‌شود. این باتری‌ها اندازه‌های متنوعی دارند اما بیشتر باتری‌های گوشی‌های هوشمند، در اندازه‌های کوچک و فرم مستطیل هستند؛ در برخی از گوشی‌های هوشمند نیز از باتری‌های لیتیوم-پلیمری استفاده می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد باتری‌های لیتیوم-یونی با جابه‌جا کردن یون‌ها بین قطب منفی و مثبت برای شارژ یا تخلیه شارژ کار می‌کنند. هوا یا به طور دقیق‌تر دما، می‌تواند در چگونگی جابه‌جایی یون‌ها بین الکترودها موثر باشد. اگر هوا بسیار سرد شود، یونها حرکت نمی‌کنند و باتری کار نخواهد کرد، البته نکته کلیدی این است برای چنین شرایطی، ‌هوا باید واقعا خیلی سرد باشد.

فعالیت باتری‌های لیتیوم-یونی در دماهای متفاوت بدین ترتیب است که در دمای کمتر از ۴۰ درجه سانتی‌گراد زیر صفر، فعالیت باتری متوقف می‌شود، در دمای کمتر از ۲۰ درجه سانتی‌گراد زیر صفر، درصدی از شارژ باتری‌های لیتیوم-یونی تخلیه می‌شود، در دمای بیشتر از صفر درجه سانتی‌گراد، باتری لیتیوم-یونی بدون مشکل شارژ خواهد شد، در دمای بیشتر از ۴۵ درجه سانتی‌گراد، باید از شارژ کردن باتری‌های لیتیوم-یونی بپرهیزید، در دمای بیشتر از ۶۰ درجه سانتی‌گراد نیز باتری لیتیوم-یونی شروع به تخلیه شارژ می‌کند.

راه حلی برای جلوگیری از آسیب به گوشی در هوای سرد وجود دارد؟

شرکت‌های تولیدکننده گوشی‌های هوشمند در زمینه افزایش مقاومت گوشی در سرمای شدید یا طراحی یک سیستم هشدار به کاربر هنوز دچار کمبودهایی هستند اما برخی راه حل‌ها مانند استفاده از برنامه‌های تشخیص دمای گوشی جهت هشدار به کاربر، نزدیک نگه داشتن تلفن به بدن یا داخل جیب و کیف در صورت امکان، خودداری از کارهایی مانند گذاشتن گوشی در یخچال برای خنک کردن گوشی، استفاده از قاب‌ها و کاورهای ضخیم به عنوان عایق حرارتی، گرم کردن تدریجی (و نه ناگهانی) گوشی در صورت قرارگیری آن در محیط بسیار سرد و خودداری از شارژ کردن گوشی در دمای بسیار پایین می‌تواند مانع از بروز مشکلات ناشی از سرد شدن بیش از حد گوشی شود.

بنابراین سرما و گرما هر یک به نحوی بر روی عملکرد گوشی موبایل تاثیر می‌گذارند. هر قطعه ای از موبایلی که هر روز با آن کار می شود توانایی این را دارند که در یک درجه گرما یا سرمای خاصی همچنان عملکرد خود را داشته باشد.

در صورتی که دمای هوا از آستانه تحمل قطعه سخت افزاری مورد نظر بیشتر یا کمتر شود، در ابتدا شاهد اختلال در عملکرد قطعه خواهیم بود و در نهایت قطعه مذکور از کار خواهد افتاد. این از کار افتادن می‌تواند به صورت موقت تا زمانی که دمای هوا به بازه تحمل قطعه بازگرددریال ادامه داشته باشد و همچنین می‌تواند سبب از کار افتادگی دائمی قطعه مورد نظر شود.