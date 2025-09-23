علت سوزن سوزن شدن نوک انگشتان دست چیست؟
گزگز و درد انگشتان میتواند نشانهای از تنگی کانال کارپ باشد که در صورت بیتوجهی، منجر به ضعف عضلات و حتی نیمفلج شدن دست میشود.
دکتر امیر مهرور - متخصص ارتوپدی و جراح استخوان و مفاصل، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه گزگز و درد انگشتان، بهویژه در ساعات ابتدایی صبح، میتواند نشانهای از تنگی کانال کارپ باشد، افزود: این بیماری معمولاً با احساس سوزنسوزن شدن در نوک انگشتان آغاز میشود و به مرور باعث ضعف عضلات دست و حتی نیمفلج شدن آن میشود.
مهرور تأکید کرد: درمان این بیماری با تزریق دارو بهتنهایی کافی نیست. اگر علائم ادامهدار باشد، باید با مراجعه به پزشک متخصص و انجام جراحی سرپایی، از پیشرفت آسیب جلوگیری کرد. این جراحی تنها با یک برش کوچک در کف دست انجام میشود و دوره نقاهت خاصی ندارد.
وی در پایان توصیه کرد: افرادی که هنگام انجام کارهای روزمره مانند آشپزی یا تایپ کردن دچار خستگی زودرس یا بیحسی در انگشتان میشوند، بهتر است هرچه سریعتر برای بررسی دقیقتر به پزشک مراجعه کنند.