علت سوزن سوزن شدن نوک انگشتان دست چیست؟

دکتر امیر مهرور - متخصص ارتوپدی و جراح استخوان و مفاصل، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه گزگز و درد انگشتان، به‌ویژه در ساعات ابتدایی صبح، می‌تواند نشانه‌ای از تنگی کانال کارپ باشد، افزود: این بیماری معمولاً با احساس سوزن‌سوزن شدن در نوک انگشتان آغاز می‌شود و به مرور باعث ضعف عضلات دست و حتی نیم‌فلج شدن آن می‌شود.

مهرور تأکید کرد: درمان این بیماری با تزریق دارو به‌تنهایی کافی نیست. اگر علائم ادامه‌دار باشد، باید با مراجعه به پزشک متخصص و انجام جراحی سرپایی، از پیشرفت آسیب جلوگیری کرد. این جراحی تنها با یک برش کوچک در کف دست انجام می‌شود و دوره نقاهت خاصی ندارد. وی در پایان توصیه کرد: افرادی که هنگام انجام کارهای روزمره مانند آشپزی یا تایپ کردن دچار خستگی زودرس یا بی‌حسی در انگشتان می‌شوند، بهتر است هرچه سریع‌تر برای بررسی دقیق‌تر به پزشک مراجعه کنند.

منبع ایسنا

انتهای پیام/