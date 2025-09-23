خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

علت سوزن سوزن شدن نوک انگشتان دست چیست؟

علت سوزن سوزن شدن نوک انگشتان دست چیست؟
کد خبر : 1690188
لینک کوتاه کپی شد.

گزگز و درد انگشتان می‌تواند نشانه‌ای از تنگی کانال کارپ باشد که در صورت بی‌توجهی، منجر به ضعف عضلات و حتی نیم‌فلج شدن دست می‌شود.

 دکتر امیر مهرور - متخصص ارتوپدی و جراح استخوان و مفاصل، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه گزگز و درد انگشتان، به‌ویژه در ساعات ابتدایی صبح، می‌تواند نشانه‌ای از تنگی کانال کارپ باشد، افزود: این بیماری معمولاً با احساس سوزن‌سوزن شدن در نوک انگشتان آغاز می‌شود و به مرور باعث ضعف عضلات دست و حتی نیم‌فلج شدن آن می‌شود.

مهرور تأکید کرد: درمان این بیماری با تزریق دارو به‌تنهایی کافی نیست. اگر علائم ادامه‌دار باشد، باید با مراجعه به پزشک متخصص و انجام جراحی سرپایی، از پیشرفت آسیب جلوگیری کرد. این جراحی تنها با یک برش کوچک در کف دست انجام می‌شود و دوره نقاهت خاصی ندارد.

وی در پایان توصیه کرد: افرادی که هنگام انجام کارهای روزمره مانند آشپزی یا تایپ کردن دچار خستگی زودرس یا بی‌حسی در انگشتان می‌شوند، بهتر است هرچه سریع‌تر برای بررسی دقیق‌تر به پزشک مراجعه کنند.

 

منبع ایسنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی