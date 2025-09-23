لاغری بیش از حد خطرناک تر از چاقی است!
همیشه به خطرات چاقی و نقش آن در ایجاد بیماری های مختلف پرداخته میشود. هرچند بررسیها نشان میدهد لاغری بیش از حد میتواند حتی از اضافه وزن بدتر باشد.
در سالهای اخیر شاهد افزایش چشمگیر مشکل چاقی در کشورهای مختلف بودهایم. فرهنگ مبتنی بر تکنولوژی باعث شده افراد فعالیت کمتری داشته باشند و درگیر اضافه وزن شوند. به همین خاطر تعداد در اخبار علمی به عواقب چاقی و تاثیر آن بر سلامتی انسان مفصل پرداخته شده است.حتی شاهد ارائه واکسن چاقی هم بودهایم. هرچند لاغری بیش از حد نیز میتواند اثرات نگرانکنندهای بر بدن داشته باشد.
ارتباط عجیب بین مرگ زودهنگام و لاغری بیش از حد
ارتباط بین وزن بدن و سلامتی بسیار پیچیدهتر از آن است که فکر میکنید. اخیرا یک پژوهش بسیار بزرگ توسط دانشمندان دانمارکی انجام شده که در آن دادههای پزشکی ۸۵ هزار نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند. آنها میخواستند ببینند که وزن فرد چه تاثیری روی ابتلا به بیماریهای مختلف و طول عمر دارد.
نتایج نشان داد که اگر BMI (وزن بر حسب کیلوگرم تقسیم بر قد بر حسب متر به توان ۲) یک فرد کمتر از ۱۸.۵ باشد، احتمال مرگ او نسبت به کسانی که وزن متناسبی دارند تا ۳ برابر بیشتر میشود. عجیب اینکه اگر کمی اضافه وزن داشته باشید، از نظر طول عمر تفاوت چندان زیادی با افراد دارای وزن متناسب نخواهید داشت.
دادههای بهدست آمده یک انحنای بهشکل U را ترسیم میکند. به این معنی که افراد با کمترین و بیشترین میزان BMI با بالاترین احتمال مرگ زودهنگام طرف هستند. پیشتر اکثر کارشناسان BMI بین ۱۸.۵ تا ۲۴.۹ را بهینه محسوب میکردند؛ اما دادهها نشان میدهد که میزان بهینه ۲۲.۵ تا ۲۴.۹ است. در واقع حتی افرادی که دارای BMI بین ۱۸.۵ تا ۱۹.۹ هستند، تا ۲ برابر نسبت به گروه بهینه بیشتر در خطر مرگ زودهنگام قرار دارند.
اگر BMI شما بین ۲۵ تا ۳۵ قرار دارد، یعنی عموما در دسته افراد دچار اضافه وزن یا چاق قرار میگیرید. با وجود این، شما از نظر احتمال مرگ زودهنگام تفاوتی با افراد با تناسب اندام ندارید. هرچند اگر BMI فردی از ۴۰ فراتر برود، در آن صورت احتمال مرگ نیز ۲.۱ برابر افزایش مییابد.
عجیب اینکه بسیاری تصور میکنند وزن کم هیچ ایرادی ندارد و حتی لاغری بیش از حد باعث میشود از بیماریها به دور باشید. گرچه دادههای جدید نشان میدهد که وزن کم (مخصوصا در سن پیری) بسیار خطرناک است. داشتن کمی ذخیره چربی میتواند به بدن کمک کند که با بیماریهای مختلف کنار بیاید. بهعنوان مثال هنگام انجام شیمیدرمانی برای بیماران مبتلا به سرطان، فرد اشتهای خود را از دست میدهد و فوقالعاده لاغر میشود.
اگر فرد کمی اضافه وزن داشته باشد، میتواند از ذخیره چربی خود استفاده کرده و فعالیتهای ضروری را ادامه دهد. هرچند اگر شخص درگیر لاغری بیش از حد باشد، بدن دچار مشکل میشود و سرعت بهبود کاهش مییابد.
ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن
در برخی مواقع کاهش وزن ناخواسته میتواند نشانه یک بیماری خطرناک مثل سرطان یا دیابت نوع یک باشد. این بیماریها معمولا پیش از تشخیص باعث لاغری شدید میشوند.
شاید از نظر برخی افراد ارتباط بین لاغری بیش از حد و مرگ عجیب باشد؛ اما موضوع چندان عجیب نیست. بدن ما به غذا برای انجام فعالیتهای ضروری خود نیاز دارد. اگر غذای دریافتی کم باشد، احتمال دارد که بدن وارد مرحله کاتابولیک شود. در چنین شرایطی بافتها شکسته میشوند تا انرژی موردنیاز مغز تامین گردد. همچنین به دلیل اولویتبندی انرژی فعالیت سیستم ایمنی بدن نیز محدود میشود. در واقع لاغری شدید شما را بیشتر از حالت عادی در معرض بیماریهای مختلف قرار میدهد.
دانشمندان حتی اعتقاد دارند که باید معیارهای پزشکی و سلامت در جامعه مدرن تغییر کنند. بهصورتی که داشتن کمی ذخیره چربی بهعنوان حالت ایدهآل شناخته شود.
برخی کارشناسان با دید تردید به نتایج پژوهش جدید نگاه میکنند. چراکه از نظر آنها BMI نمیتواند معیار مطمئنی برای ارزیابی وضعیت فرد باشد. این معیار جهانی عوامل مهمی مثل سلامتی، رژیم غذایی، سبک زندگی و نحوه توزیع چربی در بدن فرد را نادیده میگیرد. همچنین BMI میتواند برای نژادها، گروههای اقلیت یا افراد با پیشزمینه فرهنگی متفاوت نتایج گمراهکنندهای ارائه کند.
فراموش نکنید که BMI دو قرن پیش و بر اساس یک نمونه کوچک از مردان سفیدپوست اروپایی توسعه یافت. متاسفانه تا زمانی که یک جایگزین مناسب و کامل برای BMI ارائه نشود مجبوریم به پژوهشهای ارائه شده بر پایه آن اعتماد کنیم. در نتیجه لاغری بیش از حد نهتنها نمیتواند برای سلامتی خوب باشد، بلکه احتمال بیماریهای مختلف و مرگ را نیز بالا میبرد.