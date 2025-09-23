کرباسچی: من کی گفتم پزشکیان با ترامپ ملاقات کند؟
کرباسچی گفت: روز جمعه خبرنگار محترم سایت جماران زنگ زد و درخواست کرد تا درباره سفر آقای رییسجمهور به نیویورک نظرم را بگویم؛ به دلیل اهمیت مسأله کوشیدم فقط در حد کلیات به مسأله وارد شوم و چون همیشه از پرداختن به موضوعات کارشناسی سیاست خارجی پرهیز کنم.
غلامحسین کرباسچی در روزنامه هم میهن نوشت: در آنجا گفتم؛ به نظر من با توجه به شرایط حساس کشور و مشکلات اقتصادی مردم و وعدههای آقای رییسجمهور اگر میخواهند این سفر را بروند با رویکردی متفاوت و مفیدتر از القای یک سخنرانی و چند ملاقات تشریفاتی باشد.کارهایی که سایرین هم قبلاً کردهاند و نتیجهای نداشته است. پس لازم است که با همه مسوولین ذیربط و بالاتر از همه مقام رهبری هماهنگی کامل کنند و با اختیار و اراده محکم راهی برای برونرفت از شرایط کنونی پیدا کنند و به اضطراب و نگرانیهای مختلف مردم پایان دهند.
هیچ اشارهای به اینکه با چه کسی گفتوگو شود یا ملاقاتی صورت بگیرد یا نه نداشتهام؛ اینها در صلاحیت کارشناسان است که از ورود به آنها پرهیز دارم. گو اینکه از لوازم تغییر رویکرد و اقدام جهت حل مسایل فیمابین ایران و جهان عموماً، و آمریکا به صورت خاص؛ پذیرش اصل مذاکره و ملاقات و گفتوگو لازم است ولی بر حسب مورد انجام و عدم انجام و سطح و شیوه آن طبیعتاً به سیاست عملی رییسجمهور و نظرات کارشناسی وابسته است.
بر یکی از آنها حرجی نیست چون آگاهانه دنبال فریب و دروغ هستند ولی روزنامههای دیگر چرا چشم بسته مطالب آن را تکرار کرده و خود را بیاعتبار میکنند. اصل مساله و پیشنهاد، در ضرورت تغییر رویکردی است که بتواند آرامش و صلح را برای کشور و مردم به ارمغان آورد. طبیعی است چگونگی رسیدن به این هدف مرهون خط و مشی سیاسی و امر کارشناسی است که رییسجمهور و دستگاه دیپلماسی کشور باید تشخیص و تعیین و اقدام کنند.